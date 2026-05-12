Impacto en la imagen de JAVIER MILEI por escándalo de ADORNI en las encuestas

Este artículo analiza el impacto político en el gobierno de Javier Milei por el escándalo de Manuel Adorni, y cómo se refleja en todas las encuestas a través de la caída de la imagen y la aprobación del Presidente. Además, se incluye una descripción del ranking de imagen que elaboró la consultora Management & Fit, con su análisis y sus conclusiones, enfocándose en las figuras clave del gobierno. El artículo concluye con una discusión sobre cómo se afecta la aprobación del Gobierno y las expectativas económicas.

El impacto político en el gobierno de Javier Milei por el escándalo de Manuel Adorni se ve reflejado en todas las encuestas. Entre las muchas implicancias que esto tiene, una es que la imagen del Presidente empieza a caer por debajo de otras figuras del oficialismo, lo que eleva la tensión en la mesa chica que encabeza Karina Milei, quien tampoco es ajena al fenómeno.

La última encuesta de la consultora Management & Fit relevó el humor social frente al Gobierno, principalmente por la situación económica, pero en medio del escándalo que lo sacude hace dos meses. El sondeo confirmó que la aprobación sobre la gestión cayó 9,6 puntos puntos entre febrero y fines de abril y que la imagen positiva de Milei perdió 10 puntos en el mismo lapso y cayó al 29%.

Con esa medición, el Presidente quedó en el puesto número 7 del ranking de imagen que elaboró la misma consultora entre 16 dirigentes, un golpe evidente para alguien que en los últimos dos años siempre estuvo en el podio de los mejor valorados por el electorado. Pero esa caída no la capitaliza nadie de la oposición, sino todo lo contrario: al tope aparecieron dos figuras clave del Gobierno.

Una encuesta incómoda para Javier Milei: ¿qué figuras del Gobierno lo superan y quiénes son 'los peores'? El ranking que elaboró Management & Fit en torno a su última encuesta de alcance nacional, que tomó 2.200 casos entrevistados entre el 13 y el 27 de abril, ubicó a los dirigentes por orden según el diferencial entre imagen positiva e imagen negativa, que es una forma más precisa de medir quiénes están mejor posicionados cuando todos presentan más rechazo que aceptación y distintos niveles de conocimiento público.

Allí la exministra de Seguridad y actual jefa del bloque libertario del Senado, Patricia Bullrich, ocupó el primer lugar...





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