Impacto en la Bombonera y triunfo en Mendoza

El torneo Apertura ofrece sorpresas de todo tipo. Luego del impacto de Huracán en la Bombonera, llegó el momento de Unión en Mendoza, contra el mejor equipo del torneo. Revelación en la Copa Libertadores y un Tatengue que se impuso por 2 a 1 sobre Independiente Rivadavia.

El torneo Apertura ofrece sorpresas de todo tipo. Luego del impacto (repleto de polémicas) de Huracán en la Bombonera, llegó el momento de Unión. En Mendoza, contra el mejor equipo del torneo.

Revelación en la Copa Libertadores. Tuvo un plan y lo ejecutó a la perfección. El Tatengue se impuso por 2 a 1 sobre Independiente Rivadavia, con una actuación estelar de Mateo Del Blanco, que había convertido el tercer gol en tiempo de descuento, anulado por una supuesta mano. Ahora, Unión jugará con Belgrano como visitante por los cuartos de final del certamen.

El Pirata también ganó de visitante, en el Kempes, frente a Talleres, el cláisco cordobés. De pronto, Julián Palacios frotó la lámpara y creó un pase genial, que capturó Brahian Cuello. El bombazo infló la red, bien arriba, para sorpresa de todos. Le generó cierto mareo al conjunto local la apertura del marcador.

Tanto, que Nicolás Bolcato, el arquero, evitó la segunda caída del arco, con un vuelo que frenó el remate de Marcelo Estigarribia. Para poner en perspectiva el triunfo del Tatengue en Mendoza alcanza con repasar algunos datos. El club mendocino es el equipo que terminó con más puntos en la tabla general, con 34. Se clasificó en el primer puesto para los playoffs del torneo Apertura, por encima de todos.

Independiente Rivadavia finalizó como el conjunto más goleador del certamen, con 29 tantos, antes de los cruces directos. Y el que más diferencia de gritos alcanzó, con 14. Ya está clasificado para los octavos de final de la Copa Libertadores: suma 10 puntos y es el líder del Grupo C, en su debur en el principal torneo continental. Alex Arce es el máximo anotador de la copa, con 5 tantos, al igual que Cocoliso González, de Independiente del Valle.

De acuerdo con datos a los que accedió LA NACION, en tan solo tres años los socios leprosos pasaron de ser 156 a más de 15.000. Alfredo Berti, el arquitecto del equipo, vive a metros de la cancha. Llega al estadio con el micro de los jugadores porque el plantel se concentra previo a cada partido, pero se vuelve caminando a la casa. Hace años que el exmediocampista es DT, pero ahora -a los 54- vive su mejor momento.

Incluso, más allá de armar un equipo que tiene un estilo de juego definido y que sus futbolistas ofrecen una idea clara para atacar y defender, motiva al plantel de una manera especial. Un plus dentro de una estructura consolidada, que se gestó en el ascenso en 2023 y parece no tener techo. Tras dar la vuelta olímpica en la Copa Argentina en 2025, el grupo no se relajó: todo lo contrario.

Berti dirige con jogging y botines, pero siempre tiene a mano una boina. Matías Fernández es un delantero gambeteador que, para convivir con Villa, supo readaptarse a volante ofensivo en línea de 3 cuando Berti elegía el sistema 5-3-2 y como mediocampista externo cuando utiliza ahora el 4-4-2. Fernández tiene movilimientos que hacen acordar a Diego Latorre, con gambetas, giros que sorprenden a sus marcadores, asistencias y llegadas al gol. Todo eso es cierto.

Es verdad. No hay ni una pizca de exageración.

Sin embargo, en esta clase de torneos, todo se resuelve en un partido. Mano a mano. Y Unión se subió a la victoria, con un arranque fulminante en el segundo capítulo. Mateo Del Blanco, la mejor aparición del fútbol argentino en las dos últimas temporadas, un lateral que juega y le sobra personalidad, lanzó una asistencia al área, como un puñal.

Cristian Tarragona, goleador inoxidable a los 35 años, controló el balón en el aire y le pegó de zurda. Un golazo marca registrada de los buenos tiempos de Unión. Que parecían perdidos en el pasado lejano. Encerrado Villa, con el ímpeto de Fabrizio Sartori, Independiente Rivadavia se convirtió en un equipo convencional.

Desesperado. Sin la chispa (ni la solidez) que tuvo en buena parte de 2026. Pero va. Va, va, va.

Tiene orgullo, vergüenza deportiva. Y encontró el descuento (con suspenso, porque lo debió confirmar el VAR), justamente a través de Sartori. El final fue apasionante. Independiente Rivadavia, con la lanza y al ataque y Unión, de contraataque, con el mismo entusiasmo. Pudo pasar cualquier cosa. Pasó Unión, vivo, rápido, escurridizo





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