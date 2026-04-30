Impacto de la Ley de Inocencia Fiscal: Miles de Causas Penales Tributarias Podrían Ser Archivadas

El informe de gestión de la Jefatura de Gabinete revela que la Ley de Inocencia Fiscal podría afectar a más de 5400 causas penales tributarias, al elevar los umbrales para considerar una conducta como delito fiscal. Se analiza el impacto y las implicaciones de esta medida para contribuyentes y el sistema judicial.

El reciente informe de gestión presentado por la Jefatura de Gabinete revela detalles significativos sobre el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal en el sistema judicial argentino.

Esta legislación, diseñada para incentivar la repatriación de capitales ocultos –los denominados “dólares del colchón”– y estimular la inversión en la economía nacional, ha provocado una reevaluación sustancial de las causas penales tributarias en curso. La ley introduce modificaciones cruciales al Régimen Penal Tributario, elevando los umbrales a partir de los cuales una conducta se considera un delito fiscal.

Específicamente, el límite para la evasión simple se ha incrementado a 100 millones de pesos, mientras que el de la evasión agravada se sitúa ahora en 1000 millones de pesos. Esta actualización, implementada a través de la Instrucción General 1/2026 emitida por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a mediados de enero, implica la aplicación retroactiva de una normativa penal más favorable a aquellos contribuyentes cuyas causas penales tributarias se iniciaron antes de la entrada en vigor de la Ley 27.799.

El informe de gestión detalla que esta reforma afecta a un total de 6750 causas que se encontraban en trámite al momento de la sanción de la ley. De estas, un impresionante 81%, equivalente a 5445 causas, presentan montos que no exceden los nuevos umbrales de punibilidad, lo que las hace susceptibles de ser resueltas bajo los términos de la Instrucción General 01/2026.

Esto significa que, en la práctica, una gran proporción de los procesos penales tributarios existentes podrían ser archivados o reducidos significativamente debido a la nueva legislación. La intención del gobierno es clara: priorizar la regularización de los capitales y reducir la litigiosidad en materia fiscal, ofreciendo una vía de salida a aquellos contribuyentes que, sin haber cometido delitos graves, se encontraban enredados en procesos judiciales complejos y costosos.

Esta medida busca simplificar el sistema y fomentar una mayor transparencia en la economía. Sin embargo, el análisis del informe revela matices importantes que requieren una interpretación cuidadosa. El cálculo de las causas afectadas se basa únicamente en la “pretensión fiscal total” de cada caso, sin considerar la desglosación por impuestos y períodos involucrados. Esta metodología, según explican expertos en la materia, podría subestimar el impacto real de la ley.

Alberto Mastandrea, contador y socio de BDO Argentina, señala que los umbrales se aplican de manera individual por impuesto y período anual. Por lo tanto, el análisis realizado por la Jefatura de Gabinete, al considerar el total de la causa, podría no reflejar la verdadera magnitud del beneficio que la ley ofrece a los contribuyentes.

Por ejemplo, si una causa involucra dos períodos de Ganancias, el umbral de punibilidad se duplica, lo que aumenta las posibilidades de que la causa se beneficie de la Instrucción General 1/2026. En este sentido, Maximiliano Batista, abogado especializado en impuestos y socio del estudio Martínez de Hoz y Rueda, coincide en que es probable que un número significativo de las 1305 causas restantes –el 19% no incluido en el “primer recorte”– también puedan ser cerradas una vez que se realice un análisis más detallado que discrimine entre impuestos y períodos fiscales.

La complejidad del sistema tributario argentino exige una evaluación exhaustiva de cada caso individual para determinar si se cumplen los requisitos para aplicar la nueva normativa. La aplicación de la ley no es automática y requiere un análisis preciso de la situación particular de cada contribuyente. La transparencia y la claridad en la interpretación de la ley son fundamentales para evitar confusiones y garantizar que los beneficios se apliquen de manera justa y equitativa.

Es crucial destacar que la información proporcionada por el Gobierno se limita a las causas penales que están registradas en el Sistema de Causas Penales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Esto implica que existen otras causas penales tributarias que podrían no estar incluidas en el análisis.

Además, la ley establece que las denuncias solo procederán cuando el contribuyente supere los montos establecidos en el Régimen Penal Tributario, vigentes desde el 2 de enero de 2026. Estos importes se ajustarán anualmente a partir del 1º de enero de 2027, tomando en cuenta la variación anual de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) entre los meses de enero y diciembre del año calendario anterior al ajuste.

Este mecanismo de actualización garantiza que los umbrales de punibilidad se mantengan actualizados en función de la inflación y la evolución económica del país. La Ley de Inocencia Fiscal representa un cambio significativo en la política fiscal argentina, buscando un equilibrio entre la persecución de los delitos fiscales y la incentivación de la regularización de los capitales.

Su implementación y los resultados que se obtengan en los próximos meses serán objeto de un seguimiento cercano por parte de los expertos y la sociedad en general. La efectividad de la ley dependerá de la correcta aplicación de la normativa, la claridad en la interpretación de los umbrales y la capacidad del gobierno para generar confianza en los contribuyentes.

En definitiva, la Ley de Inocencia Fiscal es una apuesta por una economía más transparente y dinámica, pero su éxito dependerá de una gestión cuidadosa y una comunicación clara





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