Impacto de la investigación Adorni en el mercado financiero y la economía argentina

El caso Adorni sigue escalando y parte del mercado se pregunta si podría contaminar el 'veranito' financiero por el que atraviesa el país. El ministro Luis Caputo cree en la inocencia del Jefe de Gabinete y asegura que las acusaciones no afectarán la economía ni las inversiones e, incluso, proyecta una notable mejora en los indicadores a partir de mediados de año. La mayoría de los economistas consultados por iProfesional coinciden con la mirada de Caputo: confían en que el orden macroeconómico que logró este gobierno, a diferencia de los anteriores, es mucho más sólido que escándalos vinculados con funcionarios. Creen que, por ahora, el rumbo de la economía no se verá afectado por las denuncias de corrupción y estiman que el escenario de corto y mediano plazo debería ser de desaceleración de la inflación, calma cambiaria y flujo positivo de dólares.

El caso Adorni sigue escalando y parte del mercado se pregunta si podría contaminar el 'veranito' financiero por el que atraviesa el país, con tipo de cambio relativamente estable, alrededor de $1.400 en el segmento oficial mayorista, y riesgo país en torno a 500 puntos básicos.

El ministro Luis Caputo cree en la inocencia del Jefe de Gabinete y asegura que las acusaciones no afectarán la economía ni las inversiones e, incluso, proyecta una notable mejora en los indicadores a partir de mediados de año. La mayoría de los economistas consultados por iProfesional coinciden con la mirada de Caputo: confían en que el orden macroeconómico que logró este gobierno, a diferencia de los anteriores, es mucho más sólido que escándalos vinculados con funcionarios.

Creen que, por ahora, el rumbo de la economía no se verá afectado por las denuncias de corrupción y estiman que el escenario de corto y mediano plazo debería ser de desaceleración de la inflación, calma cambiaria y flujo positivo de dólares. Sin embargo, no se puede descartar algo de 'ruido' en el mercado financiero si escalan las denuncias de corrupción y la imagen del presidente Javier Milei continúa en caída, tal como lo exhiben todas las encuestas de opinión pública desde hace varios meses.

Sobre todo, más adelante, ya que la cercanía de las elecciones presidenciales podría activar la cautela de los inversores ante el temor de un eventual triunfo electoral en 2027 por parte de algún candidato kirchnerista o de línea similar. En el entorno de Milei esperan que la mejora que prevén en los indicadores económicos hacia los próximos meses frene o, mejor aún, revierta el desgaste en la imagen pública del Presidente.

El índice de inflación, de gran importancia tanto para las familias como para el mercado en general, podría colaborar en ese sentido. Según anticipó Caputo, en abril se habría registrado una 'sustancial' desaceleración de la inflación respecto al pico de 3,4% mensual que hubo en marzo. La variación, que publicará el Indec el próximo jueves, habría sido de entre 2,5% y 2,8%, según estimaciones privadas.

Por qué los economistas validan la expectativa de Caputo 'Las denuncias de corrupción impactarán en la economía y activos financieros en la medida que le genere un daño político fuerte al Gobierno y lo pueda capitalizar una opción no racional. Si eso pasa, afectará.

Entiendo que lo que dice Caputo es 'como no hay alternativa del otro lado, vamos a ganar nosotros las elecciones porque estamos haciendo las cosas bien y porque los de enfrente son impresentables, por lo cual no afecta'. Pero, para el mercado, el 'riesgo kuka' es significativo', afirma el economista Gabriel Caamaño. Leonardo Chialva, socio de Delphos Investment, coincide con Caputo en que por ahora la economía y las inversiones no se verán afectadas por episodios como el de Adorni.

Asegura que 'la economía bien manejada no la mueven los escándalos políticos menores y, a veces, ni siquiera los mayores'. Afirma que los ruidos políticos son habituales en las democracias y 'los ingleses son campeones en esto'. Resalta que, por ejemplo, una hiperinflación se alcanza por malos manejos económicos y no por polémicas como las de las últimas semanas.

'El desafío político de la oposición es ser razonable, que la cuenta de 2+2 les dé 4. El problema de la gestión kirchnerista es que volvió a la década de 1960 y no habían leído a los economistas monetaristas. El mundo ya había aprendido esa lección. Argentina tuvo que volver a la inflación alta para recordar que no se puede ir por el camino del déficit financiado con emisión monetaria y uso de las reservas.

La administración actual volvió a lo básico y, cuando eso se hace, el mercado no lo corre por una tensión política o una denuncia a un posible funcionario fusible', afirma. Chialva sostiene que los escándalos políticos no suelen afectar al mercado financiero y señala lo ocurrido en otros países, en los que el deterioro se registró después de malos manejos económicos y no cuando hubo denuncias de corrupción contra funcionarios.

Advierte que un derrumbe financiero se daría en caso de que el próximo año un candidato de izquierda, con propuestas económicas rechazadas por el mercado, figure en las encuestas como posible triunfador en las elecciones presidenciales. Santiago López Alfaro, director de Dracma Investment, afirma que si bien el caso de Adorni impacta negativamente sobre la imagen del Gobierno, no afecta al riesgo país, ya que está influido por varios factores y el más importante es el mal prontuario que tiene Argentina en cuanto a defaults de la deuda pública.

Afirma que el riesgo argentino es histórico, por lo que se necesita una política de Estado para mantener el superávit fiscal y el cumplimiento de la deuda. El problema, resalta, es que 'en la oposición no hay nadie que asegure eso'





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