Impacto de la Inflación de Marzo en las Pensiones No Contributivas: Estimaciones y Actualizaciones para Mayo de 2026

El Banco Central proyecta una inflación del 3% para marzo, lo que influirá directamente en los montos de las Pensiones No Contributivas (PNC) a liquidarse en mayo de 2026. Se detallan los cálculos estimados para las diferentes PNC (vejez, discapacidad, madres de 7 hijos) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), junto con el bono extraordinario. Se explica el mecanismo de ajuste según el IPC y se destaca la importancia de la publicación del INDEC el 14 de abril.

El Banco Central ha publicado su último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), proyectando una inflación cercana al 3% para el mes de marzo. Esta estimación inflacionaria es crucial, ya que sirve como base para calcular los montos de las Pensiones No Contributivas (PNC) que la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) liquidará en mayo de 2026. El mecanismo de ajuste de las PNC se basa en la evolución de la jubilación mínima , siguiendo el Índice de Precios al Consumidor (IPC), tal como establece el Decreto 274/2024. Por lo tanto, el aumento correspondiente al mes de mayo se determinará utilizando la inflación registrada en marzo, dato que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer el martes 14 de abril.

Mientras se espera la publicación oficial, diversas proyecciones privadas permiten anticipar los nuevos valores que recibirán millones de beneficiarios en todo el territorio argentino. Con la suba estimada del 3%, el haber mínimo del sistema previsional experimentaría una nueva actualización en mayo, sirviendo como base para definir los montos de las PNC, las cuales representan un porcentaje fijo de la jubilación mínima. Además, el Presupuesto 2026 contempla la continuidad del bono extraordinario de $70.000, que se abonará automáticamente junto al haber mensual.

La Pensión No Contributiva por vejez, equivalente al 70% de la jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), se verá afectada directamente por esta actualización. Los valores estimados para mayo, considerando el aumento del 3%, podrían ascender a cifras significativas. Es importante destacar que esta prestación ya no admite nuevas altas, ya que ANSES canaliza las solicitudes para personas mayores de 65 años a través de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). La PUAM, que representa el 80% de la jubilación mínima, también se ajustará conforme a la inflación, estimándose que el haber mensual alcance los $313.383,10 en mayo de 2026. Al sumar el bono extraordinario, el ingreso total mensual para los beneficiarios de la PUAM llegaría a los $383.383,10. Es fundamental recordar que tanto la PUAM como la Pensión No Contributiva no exigen aportes previos y se gestionan directamente ante ANSES, simplificando el acceso para aquellos que cumplen los requisitos. La Pensión No Contributiva por discapacidad, que opera bajo el mismo esquema que la de vejez, también se beneficiará del aumento proyectado, manteniendo su equivalencia al 70% de la jubilación mínima y recibiendo el bono completo.

Las titulares de la Pensión No Contributiva para madres de siete hijos o más, perciben un haber igual a la jubilación mínima. Por consiguiente, el incremento del 3% impactará directamente en sus ingresos mensuales, elevándolos por encima de los montos percibidos por otras PNC. Asimismo, estas beneficiarias pueden acceder a la Tarjeta Alimentar, siempre y cuando tengan hijos menores de edad o con discapacidad. Este beneficio se asigna automáticamente mediante el cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano, garantizando un acceso eficiente a la asistencia alimentaria. La clave para la determinación final de los montos de mayo reside en la inflación de marzo, dato que el INDEC hará público el 14 de abril. A partir de esa información, ANSES oficializará los valores definitivos y el correspondiente cronograma de pagos. Como es habitual, los pagos se realizarán según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y se acreditarán junto con el bono extraordinario, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Este proceso simplificado busca garantizar un acceso eficiente y oportuno a los beneficios previsionales para todos los beneficiarios.





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