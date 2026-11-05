Impacto de la devaluación del real brasileño en el peso argentino y el ITCRM

Análisis de cómo la caída del real tras las elecciones en Brasil afecta la competitividad argentina, el ITCRM y las exportaciones hacia el vecino país en un contexto de intervenciones oficiales.

La victoria de Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil ha detonado una significativa depreciación de su moneda, el real, lo que ha ejercido una presión creciente sobre el tipo de cambio en Argentina. Mientras que la moneda brasileña se devaluó en un 9,15% en comparación con el valor del viernes previo a las elecciones, el peso argentino apenas registró una caída marginal de 1,5%. Esta divergencia en el comportamiento de ambas monedas ha generado preocupaciones entre analistas sobre la sostenibilidad de la estabilidad cambiaria local y su impacto en la competitividad industrial.

Evolución del índice multilateral de cambio

La estabilidad aparente del peso argentino se refleja en la evolución del Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM), un indicador clave elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Este índice busca evaluar el precio relativo de los bienes y servicios de la economía argentina frente a los principales 12 socios comerciales del país. Desde el viernes previo a las elecciones, el valor del ITCRM disminuyó de 83,33 puntos a 82,13 puntos, lo que técnicamente expresa una ligera apreciación de la moneda local.

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Una cifra más baja en este índice indica que el peso ha ganado fuerza relativa frente a las monedas de los socios comerciales, lo que reduce la competitividad de la producción local en los mercados internacionales. Ante la fuerte devaluación en Brasil, el Gobierno argentino ha combinado varias herramientas para intentar contener el movimiento del peso y evitar una depreciación más pronunciada. Entre estas medidas, el BCRA pasó varias ruedas sin comprar dólares, el Tesoro vendió divisas y hubo intervención oficial en los mercados que brindan cobertura cambiaria para estabilizar el tipo de cambio.

Posturas de los analistas y riesgos macroeconómicos

Los análisis privados sugieren que el escenario actual no está cerca de descomprimirse fácilmente. Desde Analytica, se indica que el mercado brasileño corrige las expectativas cambiarias y espera un real similar al actual para fin de año, lo que implica un valor un 6% más bajo respecto al promedio del Focus de la semana previa a las elecciones. Esta corrección de expectativas en Brasil tiene implicaciones directas para Argentina, dada la estrecha vinculación comercial entre ambos países.

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El Comité de Inversiones de Criteria ha advertido sobre los riesgos de mantener el ancla cambiaria para evitar un salto en los precios. Señalan que la combinación de un tipo de cambio real apreciado, una mayor demanda de cobertura y episodios de intervención del Tesoro plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de la estabilidad nominal. Esto es especialmente relevante ante eventuales shocks externos o cambios en los flujos de oferta y demanda de divisas, que podrían desestabilizar el equilibrio actual.

Un informe de GMA Capital alerta que, aunque el Gobierno logró amortiguar el impacto del shock brasileño sobre el dólar, no pudo evitar una apreciación relativa frente al principal socio comercial. El fortalecimiento del peso combinado con una mayor prima de riesgo no se considera sostenible a largo plazo. Los analistas explican que esta divergencia difícilmente pueda prolongarse indefinidamente sin algún ajuste, ya sea una compresión del riesgo país o el traslado de las presiones al frente cambiario.

Impacto en las exportaciones y el ingreso familiar

La apreciación del tipo de cambio real afecta directamente los ingresos y la competitividad del sector industrial. Gonzalo Carrera, economista de Equilibra, señaló que Argentina tuvo una apreciación producto de las exportaciones de energía, pero esto no se tradujo en una mejora del ingreso real de los hogares. A diferencia de otros momentos históricos, el aumento del ingreso de dólares no garantiza un mayor poder adquisitivo debido al aumento de los precios regulados o los alimentos, lo que erosiona el beneficio macroeconómico para la población.

La consultora Analytica puso el foco en la sensibilidad del comercio bilateral, dado que la canasta importadora y exportadora entre Argentina y Brasil es muy similar. Si el dólar en Brasil subiera entre un 10% y un 15% respecto al cierre previo al balotaje, situándose entre R$5,48 y R$5,73, las exportaciones argentinas a ese país podrían reducirse entre un 3,6% y un 8%. Esta contracción se basa en el crecimiento proyectado de la economía brasileña y en la elasticidad del comercio regional.

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Considerando las exportaciones estimadas para 2026, que ascienden a unos US$13.000 millones, una reducción de ese tipo equivaldría aproximadamente a entre US$470 millones y US$1.040 millones. Analytica aclaró que el impacto podría mitigarse si el peso se depreciara para acompañar el movimiento del real o si la inflación brasileña fuera mayor, lo que ajustaría automáticamente los precios relativos. Sin embargo, la pérdida de flujos de divisas por esa magnitud tiene efectos significativos en el contexto actual.

Respuesta del Gobierno y perspectivas futuras

Para el Gobierno argentino, el diagnóstico de los analistas privados está equivocado. El principal argumento que esgrimen los funcionarios tiene que ver con el creciente aporte de dólares que hacen las exportaciones, las cuales se esperan que sigan aumentando año a año. Esta perspectiva confía en que el flujo natural de divisas por ventas al exterior compensará cualquier pérdida temporal en la competitividad frente a Brasil.

Además de las exportaciones, el Gobierno destaca otras formas de ganar competitividad, como la reducción de impuestos. En términos macroeconómicos, aunque una pérdida de exportaciones de esa magnitud no parece decisiva para las cuentas externas, en un año electoral es crucial. El crecimiento de la demanda de dólares para atesoramiento hace que cualquier reducción de la oferta de divisas sea un dato menor pero significativo para la estabilidad política y económica del período.