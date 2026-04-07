Impactante testimonio en juicio por femicidio: Hermano de Mercedes Kvedaras reconstruye el horror

En el juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras, su hermano Manuel relató los últimos días de la víctima, incluyendo maltratos previos y el descubrimiento del cuerpo. Solicitó cadena perpetua para el acusado, José Eduardo “Jota” Figueroa. El Tribunal se enfocó en la protección de los hijos de la pareja, restringiendo la exposición mediática.

El femicidio de Mercedes Kvedaras dejó una profunda herida en su familia y marcó a Salta . Este lunes, su hermano Manuel relató ante el Tribunal los últimos días de la víctima, destacando los maltratos previos y el momento desgarrador en que, gracias a una cuenta en la nube, localizó el cuerpo en el patio de la casa de su suegro. Su testimonio fue uno de los más impactantes hasta el momento en el juicio contra José Eduardo “Jota” Figueroa, pareja de Mercedes y único acusado por su asesinato.

El día del crimen, Manuel estaba fuera de la ciudad por motivos laborales. La tragedia se desencadenó cuando su hermano Francisco lo llamó después de las 10 de la mañana, informándole que su madre había recibido un mensaje de audio de Figueroa. En este audio, el acusado pedía perdón y expresaba no poder soportar más la situación, solicitando que se cuidara a los hijos de la pareja. Mientras la familia buscaba desesperadamente a Mercedes y su automóvil en gimnasios y senderos del Cerro Elefante, Manuel recordó que su hermana le había compartido sus claves de acceso a la nube en 2019, con el fin de localizar un teléfono perdido. Desesperado, intentó usar esta información. La ubicación del teléfono señalaba un punto preciso: el fondo de la propiedad del padre de Figueroa. Momentos después, el grito de su madre a través del teléfono confirmó la terrible realidad. “La mató”.\El diario El Tribuno relató que otro de los momentos más dolorosos de la declaración de Manuel fue la descripción del estado en que se encontraba el cuerpo de Mercedes en el velatorio. Al entrar, recordó, Mercedes estaba con el rostro descubierto. “Ahí me di cuenta de lo violenta que había sido su muerte... verla con marcas en la cara”, confesó. A pesar de estar a varios metros, Manuel observó un “moretón muy grande en la zona de la frente”. La visión fue tan impactante que no pudo seguir mirando. “Cerré los ojos, me di vuelta, lo agarré a mi hermano y le dije que por favor hagamos cerrar el cajón porque no quería que nadie la vea así”. Adicionalmente, Manuel describió una relación que ocultaba una profunda crisis. Según su testimonio, el 25 de julio de 2023, Mercedes le comunicó su decisión de separarse. Estaba “decidida”, pero Figueroa se mostraba “enojado y negado a la situación”, demostrando un comportamiento de maltrato constante, incluso delante de sus hijos. El sábado 29 de julio, pocos días antes del femicidio, Mercedes llamó a Manuel llorando desde su auto. No quería regresar a casa tras una fuerte discusión donde José “la había tratado mal”. Cuando Manuel intentó calmarla y la instó a regresar para hablar, Mercedes le advirtió: “No, Manu, vos no lo conocés a Jota…”. Sin imaginar el desenlace, él le aseguró que no debía temer, que Figueroa era el padre de sus hijos y no le haría daño.\Aunque Manuel mantenía una relación de confianza con su excuñado, a quien consideraba un “confidente”, subrayó en el juicio la vulnerabilidad de Mercedes, quien “no tenía independencia económica” y se sentía atrapada por la necesidad de finalizar sus estudios y encontrar empleo para lograr “un poco más de libertad”. Al finalizar su testimonio, Manuel Kvedaras fue categórico: solicitó “cadena perpetua” para el acusado. “Cuando una persona comete un asesinato en el contexto de una relación de pareja, no existe otra condena posible”, afirmó. “Lo único que anhelo de este juicio es que se revele la verdad y que él reciba una condena justa... para que mi hermana finalmente descanse en paz”, concluyó. Antes de pasar a un cuarto intermedio, el Tribunal se enfocó en la protección de los hijos de la pareja. La asesora de Menores e Incapaces, Marta Bustos, solicitó una medida cautelar urgente para limitar la exposición pública de los menores y evitar que detalles íntimos del caso se divulgaran en los medios de comunicación. El Tribunal aprobó la solicitud de inmediato y sin objeciones. La presidenta del Tribunal enfatizó: “Comprendemos la libertad de prensa contemplada en nuestra Constitución Nacional, pero ningún derecho es absoluto”, y recalcó que la prioridad es “proteger la integridad de estas víctimas indirectas del hecho principal”





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