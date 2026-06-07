Impactante homenaje: pintan gigantesco retrato del Indio Solari sobre avenida de Avellaneda

Miles de seguidores del Indio Solari encontraron una enorme pintura del músico sobre la Avenida Mitre frente al Polideportivo Gatica, donde se realiza su velorio. La obra, de carácter temporal, fue realizada por artistas locales durante la noche anterior.

Los seguidores del Indio Solari se congregaron este domingo para despedir al músico fallecido, descubriendo una enorme obra de arte en su honor. Sobre la Avenida Mitre , frente al Polideportivo Gatica donde se realizaría el velorio, artistas locales pintaron un gigantesco retrato del cantante que cubría el ancho de dos carriles completos.

La pintura, ejecutada directamente sobre el asfalto, impactó por sus dimensiones y detalle. Según los organizadores, los trabajos empezaron a las 7 de la tarde del día anterior y continuaron toda la noche. Para la obra se utilizó una base de látex y pintura sintética diluida. Debido a la circulación vehicular en la avenida, la gigantografía es de carácter temporal y se borrará con los días cuando se restablezca el tránsito.

Asimismo, se anunció que durante la noche se realizará un emotivo homenaje rodeando la pintura con velas. El operativo para el velatorio ya generaba una gran movilización. Las puertas del polideportivo abrirían a las 11 de la mañana, pero mucho antes la fila superaba las 15 cuadras. El ingreso estaría sobre la Avenida Mitre, cerca de una pantalla gigante y un sistema de sonido.

Se habilitó un circuito de entrada y salida para ordenar el flujo: entrada por el sector que conecta con Avellaneda y salida hacia Bernal y Quilmes. El tránsito permanecía interrumpido en varias cuadras. Para quienes llegaban en transporte público, se recomendó usar colectivos por la Avenida Belgrano o descender en la estación Villa Domínico de la línea Roca, a unos 200 metros del lugar.

Con filas extensas, homenajes espontáneos y una multitud que arribaba desde distintos puntos del país, la despedida del Indio Solari prometía ser una de las manifestaciones populares más concurridas de los últimos años





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