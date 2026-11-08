II Encuentro de Agencias Universitarias de Noticias fortalece red periodística nacional

El II Encuentro de Agencias Universitarias de Noticias congregó a medios de universidades públicas argentinas para fortalecer la colaboración y responder al desfinanciamiento.

El II Encuentro de Agencias Universitarias de Noticias, llevado a cabo el martes 27 de octubre en la Universidad Nacional de Moreno ( UNM), consolidó una estrategia coordinada para contrarrestar la precarización estructural de los medios académicos. Este encuentro surgió como respuesta directa a la depredación de los medios públicos, el desfinanciamiento sistemático de los medios comunitarios y los ataques presupuestarios y simbólicos contra las universidades públicas.

Estrategias de Colaboración Nacional

La reunión congregó a representantes de diversas instituciones de educación superior para compartir experiencias y diseñar acciones conjuntas que fortalezcan la independencia editorial. La participación presencial incluyó a delegados de la Agencia TSS de la Universidad Nacional de San Martín, la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes y la Agencia de Noticias Ciencias de la Comunicación (ANCCOM) de la UBA.

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También asistieron el Portal de Medios de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Agencia CTyS y el portal El 1 de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM), además de la propia Agencia de Noticias Universidad Nacional de Moreno (ANUNM). Esta asistencia masiva demuestra la vitalidad de un ecosistema periodístico con raíces históricas que se remontan a la creación de la Radio Universidad Nacional de La Plata en 1924.

Presencia Virtual y Cobertura Regional

El despliegue nacional se completó con la participación virtual de referentes clave que ampliaron la perspectiva geográfica del debate. Participaron por esta vía la Agencia Comunica de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN), la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) y la Agencia Catalejo de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

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La diversidad de estas agencias evidencia un catálogo de experiencias periodísticas que priorizan enfoques independientes frente a la lógica comercial predominante. Cada una aporta una mirada específica sobre realidades locales y nacionales, evitando la subordinación a las métricas de las redes sociales o a la publicidad comercial tradicional.

Agendas Editoriales y Enfoques Periodísticos

Las agendas de estos medios universitarios se diferencian por su búsqueda activa de fuentes que visibilicen sectores históricamente postergados por la prensa convencional. Entre los ejemplos de este trabajo destaca un informe sobre la economía popular en Olavarría publicado por Comunica y otro sobre trabajo informal en San Juan realizado por Catalejo.

La Agencia TSS reportó sobre el desarrollo de una aplicación para controlar la diabetes en comunidades guaraníes, mientras que la Agencia CTyS promueve el turismo científico como narrativa innovadora. La UNLP abordó el freno judicial al vaciamiento del INTI, y ANCCOM analizó la violencia de género digital asociada al uso de inteligencia artificial.

Desafíos Pedagógicos y Futuro del Sector

El encuentro estableció bases claras para aumentar el volumen de producción periodística, pedagógica e institucional de las agencias universitarias. Se propuso compartir bases de datos y realizar notas conjuntas, aunque persiste el interrogante sobre cómo llegar efectivamente a las audiencias más jóvenes. Estas demuestran ser generalmente refractarias a la lectura de noticias tradicionales.

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Otro desafío técnico consiste en explorar formatos audiovisuales sin sacrificar la profundidad analítica del lenguaje escrito. La actividad culminó con la presentación del libro Miradas que revelan, que documenta diez años de fotoperiodismo en la ANCCOM, subrayando la necesidad de construir miradas visuales ajenas a las narrativas dominantes en la construcción de noticias.