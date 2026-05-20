Iguales pero diferentes: una pareja con cáncer comparte cómo ha enfrentado su enfermedad juntos y ha mejorado su relación y calidad de vida

Dos personas vulnerables a la enfermedad se han convertido en un matrimonio aventurero y han buscado orientación y apoyo en un camino de superación y relajación por medio de viajes y experiencias únicas. Inspirar y motivar a otros en esta lucha personal y, sobre todo, por la importancia de la prevención y el seguimiento de la enfermedad esperemos crear conciencia y concienciar a las personas sobre la importancia de vivir intensamente cada día y cuidar al prójimo.

Ambos con cáncer, vencieron sus miedos y se convirtieron en un matrimonio aventurero: «Vinimos al mundo a vivir' A pesar de su edad, y con el miedo a morir acechando, entendieron que era tiempo de salir al mundo y celebrar la vida.

En este 2026, Blanca y Agustín cumplieron 55 años de casados y 17 desde que su vida cambió para siempre. Blanca, que sigue luchando contra cáncer en sus mama derecha, comparte su historia de lucha con cáncer y cómo ha transformado su relación con su esposo y familia en un camino de superación y de celebrar cada día como si fuera el último





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