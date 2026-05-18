Igreja rechaza operativo policial en villas porteñas, critica 'estigmatización' y 'hostigamiento'

Desde el Arzobispo García Cuerva en la Villa 31 (actual Barrio Padre Mugica), se hizo eco del rechazo de la Iglesia a la denuncia del despliegue policial en villas porteñas. Según García Cuerva, Tormenta Negra 'se llama cuando el Estado se retira'.

Rechazo de la Iglesia al operativo policial en villas porteñas: 'Tormenta negra se llama cuando el Estado se retira' Desde el barrio Padre Mugica, el arzobispo García Cuerva repudió el despliegue de efectivos que dispuso el gobierno de Jorge Macri en asentamientos; ' estigmatización ' y 'hostigamiento', parte de los argumentos, que ejecutó el jueves el gobierno porteño en 15 villas y asentamientos, con un despliegue de 1500 efectivos policiales, que derivó en 27 detenidos.

'Tormenta negra se llama cuando el Estado se retira', fue una de las frases que García Cuerva utilizó para sus cuestionamientos, en una misa que brindó en la Villa 31 (actual Barrio Padre Mugica). Los curas villeros, en tanto, difundieron Para quienes hemos experimentado la vida en los barrios, y para los vecinos, 'tormenta negra' se llama el narcotráfico, 'tormenta negra' se llama la falta de trabajo, 'tormenta negra' se llama cuando el Estado se retira, 'tormenta negra' se llama cuando los pibes no tienen posibilidades.

Eso es 'tormenta negra' y hace décadas que la sufren nuestros barrio





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