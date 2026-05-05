Ignacio Scocco: Un ídolo del fútbol argentino se retira

Repaso a la exitosa carrera de Ignacio Scocco, desde sus inicios en Newell’s hasta su consagración en River Plate, destacando sus logros y su legado en el fútbol argentino.

Ignacio Scocco , un delantero de notable talento y olfato goleador, ha marcado una época en el fútbol argentino y ha dejado una huella imborrable en los corazones de los aficionados.

Su carrera, que abarcó más de quince años, estuvo repleta de éxitos, títulos y momentos memorables que lo consagran como uno de los atacantes más destacados de su generación. Nacido en Hughes, Santa Fe, Scocco se formó en las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys, club con el que debutó en Primera División y donde rápidamente demostró su potencial.

Su capacidad para moverse dentro del área, su precisión en la definición y su inteligencia táctica lo convirtieron en un jugador desequilibrante y temido por las defensas rivales. En Newell’s, Scocco se convirtió en un ídolo, liderando el ataque del equipo y contribuyendo de manera significativa a la obtención del Torneo Final 2013 bajo la dirección técnica de Gerardo “Tata” Martino. Este título marcó un punto de inflexión en su carrera y lo catapultó a la fama nacional.

Sin embargo, su ambición lo llevó a buscar nuevos desafíos en el exterior, donde tuvo experiencias en equipos como AEK Atenas de Grecia, Al Ain de Emiratos Árabes Unidos, Sunderland de Inglaterra e Internacional de Porto Alegre de Brasil. Aunque su paso por el exterior no siempre fue fácil, Scocco siempre demostró su profesionalismo y su compromiso con cada equipo en el que jugó.

Su regreso a Argentina se produjo de la mano de River Plate, donde vivió los años más gloriosos de su carrera. Bajo la conducción de Marcelo Gallardo, Scocco se convirtió en una pieza clave del equipo, participando activamente en la conquista de la Copa Libertadores 2018, la Supercopa Argentina, la Copa Argentina en dos ocasiones y la Recopa Sudamericana.

Su gol en la final de la Copa Libertadores contra Boca Juniors, en la histórica definición en Madrid, quedará grabado para siempre en la memoria de los hinchas millonarios. A lo largo de su trayectoria profesional, Scocco disputó 583 partidos oficiales y convirtió 200 goles, una cifra impresionante que lo ubica entre los máximos goleadores del fútbol argentino. Su promedio de gol es notable y refleja su eficacia y su capacidad para marcar la diferencia en cada encuentro.

Tras su retiro del fútbol profesional en 2021, Scocco regresó a su ciudad natal, Hughes, donde se instaló junto a su familia y decidió llevar una vida más tranquila. Sin embargo, su pasión por el fútbol lo mantuvo ligado a la actividad, participando en la Liga Venadense con el equipo de Hughes FC. Su presencia en el torneo local atrae a numerosos aficionados que tienen la oportunidad de volver a ver a su ídolo en acción.

Ignacio Scocco es un ejemplo de superación, humildad y dedicación al trabajo. Su trayectoria futbolística es una inspiración para las nuevas generaciones de jugadores y su legado perdurará en la historia del fútbol argentino. Su nombre quedará grabado para siempre como uno de los grandes delanteros que ha dado nuestro país. La figura de Scocco trasciende lo deportivo, ya que siempre se caracterizó por su perfil bajo y su respeto por sus compañeros y rivales.

Es un hombre de valores y principios que ha sabido construir una carrera exitosa sin perder la humildad y la sencillez. Su regreso a Hughes es una muestra de su amor por su tierra y su deseo de estar cerca de sus raíces. Scocco es un verdadero ídolo para los habitantes de Hughes, quienes lo ven como un ejemplo a seguir. Su historia es un testimonio de que con esfuerzo, dedicación y pasión se pueden alcanzar los sueños





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