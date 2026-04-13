Ignacio Lago: Un Gol, una Victoria y el Apoyo en el Campo y las Gradas

El mediocampista de Colón de Santa Fe, Ignacio Lago, celebra su gol y la victoria contra Racing de Córdoba, tras una semana marcada por la visibilidad pública de su relación sentimental. El apoyo del equipo, la afición y las emotivas palabras de su pareja Gonzalo resaltan la importancia de la aceptación y la lucha contra los prejuicios.

Ignacio Lago , mediocampista de Colón de Santa Fe, anotó el único gol de su equipo en la victoria contra Racing de Córdoba, consolidando así un fin de semana agridulce tras la visibilidad pública de su relación sentimental. La semana previa, Lago generó un gran impacto al presentar públicamente a su pareja, Gonzalo , en un programa de streaming, marcando un hito en la lucha contra los prejuicios machistas en el ámbito futbolístico.

El gesto, que trascendió las fronteras del deporte y resonó en la sociedad, puso de manifiesto la importancia de la visibilidad y la aceptación de la diversidad. El gol, además de asegurar los tres puntos para Colón, se convirtió en una celebración de la autenticidad y el coraje personal de Lago. El entrenador de Colón, Ezequiel Medrán, habló con los medios después del partido y se refirió a la situación del mediocampista, destacando el apoyo incondicional del equipo y la naturalización del tema dentro del plantel. Medrán, que ya había dirigido a Lago en Atlético de Rafaela, resaltó el cariño y el acompañamiento que el jugador recibió de todos, desde el cuerpo técnico hasta sus compañeros. La ovación de la hinchada de Colón, al grito de “Olé, Olé, Lago”, fue un claro ejemplo del respaldo que el futbolista recibió de la afición. Los seguidores del Sabalero celebraron no solo el gol, sino también la valentía de Lago al mostrarse tal como es. La historia de vida de Ignacio Lago se hizo conocida a través del programa Sangre y Luto, emitido por Aire de Santa Fe. Durante una entrevista, Lago recibió un video sorpresa de su pareja, Gonzalo, quien le dedicó emotivas palabras de apoyo y agradecimiento. Gonzalo expresó su admiración por la persona y el profesional que es Lago, destacando su pasión y dedicación tanto en el ámbito personal como en el deportivo. Al volver al aire, Lago compartió detalles sobre su relación con Gonzalo, describiéndola como un amor irracional y comparándola con su entrega al fútbol. Lago, visiblemente emocionado, enfatizó la importancia de expresar sus sentimientos y vivir su relación de manera auténtica. El gol y la victoria se convirtieron en un símbolo de superación y de la celebración de la diversidad. El mediocampista, nacido en Isidro Casanova, debutó en Almirante Brown, tuvo un breve paso en Primera División con Talleres de Córdoba y continuó su carrera en el ascenso, jugando en San Martín de San Juan y Rafaela, con una breve experiencia en el fútbol mexicano. Su trayectoria demuestra la perseverancia y la dedicación de un jugador que, además de su talento en el campo, ha demostrado una gran valentía al visibilizar su vida personal





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