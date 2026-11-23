Arzobispo Gustavo Carrara y Marcelo Colombo impulsan normativa contra ludopatía. Reuniones con políticos buscan frenar apogeo de apuestas online.

La Conferencia Episcopal Argentina ha intensificado su presión política para garantizar la sanción de legislaciones que regulen y limiten estrictamente las apuestas online, buscando frenar el avance de la ludopatía en todo el país. En la provincia de Buenos Aires, el arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, convocó a los jefes de los bloques legislativos para la sesión del martes en la sede del arzobispado, con el objetivo de alinear posiciones políticas con las posturas morales de la institución religiosa. Esta iniciativa busca evitar que la falta de tratamiento parlamentario se convierta en una respuesta silenciosa ante la crisis de salud pública generada por el juego digital.

Presión Nacional desde Mendoza y el Congreso

La Comisión Ejecutiva de la CEA, encabezada por el arzobispo de Mendoza Marcelo Colombo, emitió un texto duro tras el rechazo en el Senado nacional durante la sesión del último jueves, donde se dejó fuera del temario el proyecto que regula las apuestas online. Colombo advirtió que la gravedad de lo en juego no admite silencio y aludió a las expresiones del Papa León XIV durante su reciente visita al país para reforzar la urgencia de la normativa. El proyecto, aprobado en la Cámara de Diputados hace dos años, perderá estado parlamentario si no se aprueba en el Senado en esta semana, motivo por el cual la CEA exigió a los senadores que no dejen morir la iniciativa.

Also read El arzobispo de Córdoba valora la ley de discapacidad e insta a regular la ludopatía

División Política en la Legislatura Bonaerense

El arzobispo Gustavo Carrara busca conocer en primera persona el estado de los debates en la Legislatura provincial, donde existen dos dictámenes divergentes en la comisión de Ludopatía. Por un lado, el proyecto original impulsado por La Cámpora cuenta con el respaldo del radicalismo y el massismo, mientras que por otro existe un despacho alternativo redactado por el PRO, la Liga de Intendentes y el axelismo. Carrara pretende compartir la mirada de la Iglesia sobre el impacto socioeconómico del juego, basándose en la experiencia territorial de las comunidades diocesanas y en sintonía con los llamados de la Conferencia Episcopal y la Pastoral Social.

Advertisement

Diferencias Clave sobre Capital y Fondos de Salud

Las discrepancias entre los bloques políticos son sustanciales, especialmente en cuanto a la exigencia de capital 100% nacional para obtener licencias, requisito que el despacho del axelismo, el PRO y la Liga elimina completamente. Respecto al financiamiento de la salud mental, el proyecto de La Cámpora, coautorado por los diputados Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto, propone un fondo alimentado con el 100% de lo que las licenciatarias destinan a publicidad, repartido entre municipios y el ministerio de Salud. Además, incluye un aporte del 3% sobre premios online para un fondo de entidades de bien público y becas, exigencia que no está presente en el anteproyecto de la oposición.

Impacto Económico y Próximos Pasos Legislativos

El despacho alternativo del axelismo, la Liga de Intendentes y el PRO crea un Fondo de Protección contra la Ludopatía pero omite su fuente de financiamiento y distribución exacta, limitándose a distribuirlo entre instituciones religiosas y organizaciones sociales mediante la evaluación técnica del Instituto de Lotería y Casinos. Este grupo político tampoco incluye el fondo solicitado por el Poder Ejecutivo contenido en el artículo 111 del proyecto de Ley Impositiva, a diferencia de la propuesta original de La Cámpora. La reunión del martes con el arzobispo Gustavo Carrara representa un punto de inflexión para definir si los bloques lograrán una convergencia que permita avanzar en una ley que proteja a la juventud y a la sociedad bonaerense de los efectos destructivos del juego digital.