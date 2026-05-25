Iglesia Católica critica el impacto del ajuste en sectores vulnerables y la polarización política

La Iglesia Católica ha comenzado a subir el tono de sus críticas por el impacto del ajuste en los sectores más vulnerables, especialmente en el pago de prestaciones a las personas con discapacidad y los haberes a los jubilados. Además, ha expresado su preocupación por la profundización de la polarización política y la presencia de peleas entre el oficialismo y la oposición.

El ajuste y las peleas políticas se perfilan como las grandes preocupaciones que la Iglesia expondrá en el Tedeum. Los obispos vienen hablando de los recortes en el área de discapacidad y las magras jubilaciones .

Pero también por la confrontación con la oposición y el internismo en el oficialismo. El Gobierno busca que el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, no sea excesivamente crítico. Desde la asunción de Javier Milei, la Iglesia católica viene subiendo el tono de sus críticas por el impacto del ajuste en los sectores más vulnerables, sobre todo en el pago de las prestaciones a las personas con discapacidad y los haberes a los jubilados.

A ello suma su preocupación por el hecho que el presidente, lejos de tratar de bajar el nivel de polarización política, la profundiza con sus permanentes diatribas impidiendo un mejor clima para buscar soluciones. Para colmo, observa espantada que a las peleas con la oposición está agregando otra entre sus propias filas que por momentos es a cielo abierto.

En los últimos días, el presidente del Episcopado y arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, si bien reconoció la ayuda del gobierno a los más vulnerables, advirtió que ‘los que más la pasan mal son los del medio, esas clases medias empobrecidas’. Y sostuvo que de esta ‘salimos juntos o no salimos’.

Mientras que el vicepresidente del Episcopado y arzobispo de Córdoba, el cardenal Ángel Rossi, fue el más severo al hablar de un ‘sadismo de Estado’ por la demora en el pago de las prestaciones y la falta de actualización, así como por los magros haberes de los jubilados. Difícilmente el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, ignore estas inquietudes durante el sermón que pronunciará este lunes en el Tedeum del 25 de Mayo en la catedral metropolitana delante del presidente de la Nación y su gabinete





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