La Comisión Episcopal de Pastoral Social aprobó la nueva normativa que prohíbe anuncios de apuestas y exige reconocimiento facial. La iglesia lo califica como victoria de la protección juvenil.

La Comisión Episcopal de Pastoral Social ha emitido un comunicado oficial tras la sanción definitiva de la nueva ley destinada a prevenir y abordar el problema de la ludopatía en Argentina. La entidad calificó la aprobación de la norma como un "triunfo colectivo" y un hito fundamental para la protección de la juventud nacional.

Reconocimiento institucional a la aprobación legislativa

El mensaje titulado "Un paso hacia el cuidado de nuestra juventud" destaca que la iniciativa representa el fruto del trabajo coordinado entre distintos sectores de la sociedad durante los últimos años. La Pastoral Social subrayó que la ley es el resultado de una lucha común que visibilizó a tiempo una herida social en constante crecimiento.

Also read 'Una herida que nos duele y nos interpela': el mensaje de la Iglesia contra la violencia de género

La entidad señaló que la sanción de la norma trasciende los sectores políticos que impulsaron la iniciativa original. Al referirse al proceso parlamentario, la comisión afirmó que oficialismo y oposición supieron trascender sus diferencias ideológicas para responder a la urgencia de proteger la vida y la salud integral de los ciudadanos.

La Comisión Episcopal reconoció explícitamente el respaldo obtenido en el Congreso de la Nación. El documento enfatizó que las instituciones demostraron su capacidad para dar respuestas concretas cuando el diálogo se orienta hacia la protección de los más vulnerables. Este acuerdo político se presenta como un modelo de cooperación necesario para enfrentar desafíos complejos.

Advertisement

Fundamentos éticos y citaciones papales

La declaración oficial incluyó una referencia directa a los mensajes expresados por el papa León XIV. La iglesia citó un pasaje específico de la encíclica Magnifica Humanitas para fundamentar su postura ética sobre el juego y la especulación financiera.

En el texto citado, el pontífice afirmó que ningún interés económico puede prevalecer sobre el desarrollo integral de la persona. Esta declaración refuerza la idea de que las prácticas comerciales deben respetar la libertad interior del ser humano y no justifican aquello que hiere la dignidad individual.

Además, la iglesia mencionó la convocatoria del papa León XIV para tejer redes de cuidado y fraternidad. El objetivo expreso es evitar que ningún joven quede a merced de los "mercaderes de la ilusión fácil", una expresión que alude a la industria de las apuestas de alto riesgo y sus consecuencias devastadoras.

Dispositivos técnicos y prohibiciones publicitarias

La nueva normativa mantiene el texto previamente aprobado en la Cámara de Diputados e incorpora una serie de limitaciones estrictas sobre la publicidad, promoción y patrocinio de plataformas de apuestas online. La prohibición se extiende de manera integral a múltiples medios de comunicación y espacios digitales.

La ley prohíbe los anuncios en televisión, radio, redes sociales y plataformas digitales. Asimismo, se extiende a acciones promocionales realizadas por influencers, patrocinios deportivos, presencia de marcas en camisetas de fútbol y publicidad en estadios. Estas medidas buscan eliminar la exposición visual y mediática del juego para menores y adultos.

Advertisement

El sistema también estableció mecanismos de control más estrictos para verificar la identidad de los usuarios. Se exige el uso de sistemas de reconocimiento facial para impedir el ingreso de menores de edad a las plataformas. Este requisito técnico refuerza la barrera de edad de forma automática y segura.

Desafíos futuros y compromiso comunitario

Hacia el final del mensaje, la Comisión Episcopal de Pastoral Social sostuvo que la aprobación legislativa representa un paso importante, pero no el final del camino. La entidad remarcó que el trabajo de prevención y asistencia continuará fuera del ámbito parlamentario y universitario.

Celebrar este avance legislativo implica asumir la conciencia de que la tarea continúa en cada familia, en cada aula y en cada comunidad. La iglesia invitó a seguir trabajando juntos por una cultura del encuentro, del esfuerzo compartido y del cuidado mutuo.

La postura de la iglesia refleja la preocupación por el crecimiento de la ludopatía en la sociedad argentina. El documento finaliza con un llamado a mantener la vigilacia constante sobre las dinámicas adictivas. La sociedad debe continuar activa para preservar la salud mental de la población joven y adulta.