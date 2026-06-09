Identifican a agresores de coipo en Bahía Blanca tras viralización de video y detienen a conductor con 2,13 gramos de alcohol en sangre

Un video grabado por los agresores que muestra la golpiza a un coipo en Bahía Blanca permitió identificarlos. El municipio se presentó como denunciante y la causa recayó en la fiscalía especializada en maltrato animal. En un caso paralelo, un conductor fue detenido con 2,13 gramos de alcohol en sangre.

El video que muestra la agresión a un coipo en la localidad de Bahía Blanca fue grabado por los propios agresores y posteriormente se viralizó en redes sociales, lo cual facilitó la identificación de los responsables.

El municipio de Bahía Blanca, lugar donde ocurrieron los hechos, se presentó como denunciante y la causa quedó bajo la gestión de la fiscalía especializada en maltrato animal. En la grabación se oye la voz de una mujer que pide a los agresores que detengan la violencia, sin lograr que cesen los golpes contra el animal.

Las autoridades municipales, en conjunto con organizaciones proteccionistas, subrayaron que el expediente se encuentra en manos del Ministerio Público Fiscal y que los actos podrían encuadrarse en la normativa nacional de protección animal y conservación de la fauna silvestre. Mariana Sierra, directora de Salud Animal y Zoonosis, detalló que tomaron conocimiento del caso tras la difusión masiva del video y que se pusieron a disposición para colaborar en la denuncia, intentando además localizar el cuerpo del coipo para realizar una necropsia que permitiera evaluar las lesiones, aunque no fue posible hallarlo.

Además, el municipio informó que se presentó como particular damnificado en la causa para participar activamente. En un comunicado, la entidad municipal expresó: La violencia hacia los animales nos interpela como sociedad y exige una respuesta firme por parte del Estado. La investigación está a cargo del fiscal Santiago Garrido, integrante del equipo especializado en delitos de maltrato y crueldad animal del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

Paralelamente, en otra noticia de la región, un conductor fue detenido por superar ampliamente el límite permitido de alcohol en sangre, con un registro de 2,13 gramos por litro, cuando la ley establece un máximo de 0,5. El individuo, que se encontraba inhabilitado para manejar por alcoholemia, fue interceptado por las autoridades. Según sus propias declaraciones, había consumido una copa de vino, aunque el resultado de la prueba de alcoholemia indicó un nivel de embriaguez severo.

Este tipo de conductas representa un grave riesgo para la seguridad vial y está penalizado por la legislación de tránsito





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