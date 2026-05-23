Ibicenco común rescatado herido en Cabañeros y llevado a cabo proyecto de recuperación en colaboración con Eremita

Un ejemplar de la especie más raras y amenazadas del mundo, el ibicenco común, ha sido rescatado herido en el entorno del Parque Nacional de Cabañeros y llevado a cabo un proyecto de recuperación en colaboración con el proyecto europeo Eremita. La ave, nacida en 2024 en Centroeuropa y guiada el pasado otoño hasta Cádiz mediante un programa de migración asistida con ultraligeros, ha sido localizada por un vecino de la zona en una finca agrícola.

Un ejemplar de la especie más raras y amenazadas del mundo, el ibicenco común (Geronticus eremita), ha sido rescatado herido en el entorno del Parque Nacional de Cabañeros y llevado a cabo un proyecto de recuperación en colaboración con el proyecto europeo Eremita.

El ave, nacida en 2024 en Centroeuropa y guiada el pasado otoño hasta Cádiz mediante un programa de migración asistida con ultraligeros, ha sido localizada por un vecino de la zona en una finca agrícola. La lesión en la zona de la glándula uropigial, situada en la base de la cola, podría ser causada por un águila perdicera o un falcónido, lo que habría dificultado el movimiento normal del ave y originado dolor e infección.

El ibicenco común es una de las aves más raras y amenazadas del mundo, y se encuentra en peligro de extinción en muchos países europeos. En Andalucía, el Proyecto Eremita mantiene desde 2004 una población estable en la provincia de Cádiz, capaz de recuperar antiguas rutas entre Centroeuropa y el sur de la península ibérica, pasando por Cataluña, donde también se reintroduce la especie.

Los principales amenazas para esta especie incluyen electrocuciones en tendidos eléctricos, ataques de depredadores y los efectos del cambio climático sobre sus rutas migratorias





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