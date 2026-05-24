Iaraf anticipa que Argentina necesitará recortar gasto para cumplir con la meta de superávit

El Instituto Argentino de Investigaciones Económicas (IARA) anticipa que, si las recaudación tributaria de Argentina no crece y los gastos no se recortan de manera similar, la administración nacional exigirá un recorte en el gasto primario no indexado para cumplir con su meta de superávit. El IARA atribuye la situación al reciente ajuste de la motosierra fiscal y a la caída gradual de la recaudación fiscal desde 2023.

CÓRDOBA. - La motosierra fiscal empieza a mostrar un cambio de etapa en Argentina, después de dos años de fuerte licuación del gasto previsional. El presidente Javier Milei prefiere mejorar los datos de actividad y empleo en abril, para creer que después de varios meses malos se han tocado los pisos y que los próximos meses podrían ser mejores.

Al mismo tiempo, avisa que no renunciará a sostener el superávit fiscal. Los programas sociales, salarios públicos, obra pública, transferencias provinciales y subsidios son los que en mayor medida se ajustarán. El Iaraf, por su parte, analiza el posible cierre fiscal del año y prevé una tensión entre la meta de superávit y la recaudación que ha caído en los últimos meses.

El ACA encuentra que, en los últimos ocho meses del año, la recaudación tributaria crecerá en 13,2% real interanual, en tanto que en los primeros ocho meses se registró una caída real interanual de 6,7% (en comparación con el mismo período del año anterior). ¿Quieres conocer los detalles de cómo afecta al Gobierno al no poder cumplir con la meta de superávit si las recaudes caen y los gastos no se reducen





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