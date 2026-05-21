Ian Lucas y la influencer protagonizaron un cruce de declaraciones que generó revuelo. La modelo fue consultada sobre las versiones que vinculan sentimentalmente a Ian Lucas con ‘La Reini’ y sorprendió con su respuesta. ‘¿Te gustaría que La Reini esté con él?’. Lejos de esquivar el tema, Evangelina respondió de forma contundente: ‘A mí sí’.

Ian Lucas y la influencer protagonizaron un cruce de declaraciones que generó revuelo . La modelo fue consultada sobre las versiones que vinculan sentimentalmente a Ian Lucas con ‘ La Reini ’ y sorprendió con su respuesta.

‘¿Te gustaría que La Reini esté con él? ’. Lejos de esquivar el tema, Evangelina respondió de forma contundente: ‘A mí sí’. Los apruebo.

Son dos bombones, son dos exitosos... me encantan. Yo estoy soltera. Estoy haciendo mucha terapia y somos amigos, pero no es mi estilo.

Sin embargo, el momento más llamativo ocurrió instantes después, cuando el notero advirtió que Ian Lucas se acercaba al lugar donde estaban realizando la nota. Apenas lo llamó para sumarlo a la entrevista, Evangelina decidió correrse rápidamente hacia otro sector para evitar cruzarse con él. Frente a eso, el influencer respondió: ‘Puede ser, no sé, hay que saludar a todo el mundo siempre por respeto. A mí me enseñaron así en casa y, pase lo que pase, hay que saludar’.

Por otro lado, también se refirió a la ausencia de algunos ex participantes en recientes reuniones vinculadas al reality de cocina. Consultado por la falta de invitación para él, Sofía Gonet y La Joaqui, comentó: ‘No, vi que hablaron en el grupo, siempre hablan ahí, buena onda. Puede ser que se haya creado un subgrupo, no sé. De la comida esa no me llegó el mensaje’





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Ian Lucas Influencer Romance Rumors La Reini Cruce De Declaraciones Generó Revuelo La Modelo Consultada Versiones Que Vinculan Sentimentalmente Ian Lucas ‘La Reini’ Respondió De Forma Contundente ‘A Mí Sí’ ‘¿Te Gustaría Que La Reini Esté Con Él?’ ‘A Mí Sí’ ‘No No Estamos Bloqueados. Si Me La Cruzo La Saludo. De Mi Parte Está Todo Más Que Bien’ ‘Puede Ser No Sé Hay Que Saludar A Todo El Mundo Siempre Por Respet Pase Lo Que Pase Hay Que Saludar’ ‘No Vi Que Hablaron En El Grupo Siempre Hablan Ahí Buena Onda. Puede Ser Que Se Haya Creado Un Subgru No Sé. De La Comida Esa No Me Llegó El Mensaje’

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