Huracan arquero mantiene cero en octavos de final de Apertura

El arquero de Huracan tuvo una brillante intervencin en los octavos de final del torneo Apertura, evitando en varias oportunidades que Boca rompiera su cero en su arco. La mejor de Galndez fue para sacar una pelota que casi la mete en contra de Lucas Blondel, a prena en el Globo del Xeneize.

El arquero tuvo una brillante intervencin para mantener el cero en su arco en La Bombonera, por los octavos de final del torneo Apertura . El error de Boca en el gol de Leonardo Gil fue la gran figura del Globo en la etapa inicial y evit en varias oportunidades el grito del equipo conducido por Claudio Ubeda.

La mejor de Galndez fue, curiosamente, para sacar una pelota que no partio de un jugador de Boca sino que casi la mete en contra Lucas Blondel, a prena en el Globo del Xeneize. Galndez le meti el manotazo con una gran reaccin, la pelota dio en el traveso y cuando bajaba le dio en la cabeza al arquero Antes de esa jugada, el arquero de Huracan ya haba intervenido en varias oportunidades, como ante un cabezazo de Miguel Merentiel y un remate desde afuera del Chelito Delgado.

Antes de esa jugada, el arquero de Huracan ya haba intervenido en varias oportunidades, como ante un cabezazo de Miguel Merentiel y un remate desde afuera de Milton Delgado. Luego, tuvo otra muy buena aparicin en un mano a mano con Merentiel, quien le defini a cuerpo con un zurdazo.

La unica vez en la que Boca lograra quebrar con la resistencia de Galndez la jugada fue anulada por una posicin adelantada de Merentiel, quien asist a Milton Gimnez para el 1-1





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