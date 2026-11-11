Huracán vs Instituto: Análisis del duelo de octavos del Clausura

Huracán enfrenta a Instituto en los octavos de final del Clausura. Conoce las figuras clave, estadísticas y el impacto de la ausencia de público en el estadio.

Huracán se prepara para enfrentar a Instituto en los octavos de final del torneo Clausura, un cruce definido que definirá el rumbo de ambos clubes en la competencia. El partido está programado para disputarse el domingo 22 de noviembre en el Estadio Monumental, escenario que acogerá el duelo sin la presencia de aficionados locales debido a las sanciones vigentes.

El perfil ofensivo del Globo

Instituto llega a esta instancia como el equipo con mayor cantidad de goles anotados por futbolistas extranjeros durante la temporada actual. Esta ventaja estadística tiene un protagonista claro: el delantero ecuatoriano Jordy Caicedo, quien acumula catorce conquistas este año y se erige como la principal referencia ofensiva del plantel cordobés.

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Sin embargo, la figura de Caicedo presenta un aspecto dual relevante para el análisis táctico. Además de su efectividad goleadora, el atacante registra una temperamental personalidad que ha resultado en catorce tarjetas amarillas y una roja expulsión en lo que va del 2026. Este historial disciplinario contrasta directamente con la intensidad defensiva que suele imponer la línea albirroja frente a sus rivales.

Figuras clave y desequilibrio local

La estructura ofensiva de Huracán cuenta con otros elementos de alto impacto que complicarán la labor del rival. Oscar Cortes, jugador colombiano de veintidós años, lidera las asistencias del equipo y ya sumó cuatro goles propios. Sus credenciales incluyen velocidad, desequilibrio individual y capacidad para generar situaciones de peligro constante.

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Un ejemplo reciente de su influencia fue el gol abierto ante Argentinos Juniors, donde ingresó desde el banco y definió con un disparo que tuvo leve desvío hacia la red. Su llegada al terreno de juego generó inicialmente malestar interno, pero el tiempo permitió integrar sus cualidades al sistema de juego del conjunto.

Historial y contexto competitivo

El encuentro entre Huracán e Instituto mantiene un equilibrio histórico notable. En veintiocho oportunidades previas, los albirrojos obtuvieron once triunfos, mientras que el Globo cosechó nueve victorias y hubo ocho empates. Esta diferencia mínima alimenta las expectativas de ambos sectores, aunque el formato eliminatorio elimina cualquier margen para especulaciones o errores.

Huracán cerró la fase regular del Clausura con seis victorias, cuatro empates y seis derrotas, mostrando irregularidad en su rendimiento. A pesar de esto, el reglamento establece que, en caso de empate a los noventa minutos, se jugarán treinta minutos suplementarios antes de recurrir a los tiros desde el punto penal, sin posibilidad de partido de vuelta.