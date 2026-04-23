Huracán recupera la capacidad total del Ducó tras el incidente estructural

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires autorizó a Huracán a normalizar la capacidad del Estadio Tomás Adolfo Ducó, tras superar los problemas estructurales derivados de un desprendimiento en un edificio cercano. Los 48.314 espectadores podrán asistir al próximo partido frente a Argentinos Juniors.

La situación que había limitado la capacidad del Estadio Tomás Adolfo Ducó, hogar de Huracán , ha sido finalmente resuelta. Tras un preocupante desprendimiento de una sección de la superficie adyacente al estadio, que afectó a la cochera de un edificio cercano y generó temores sobre la estabilidad estructural de construcciones vecinas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ( GCBA ) había impuesto una restricción de aforo, limitándolo a 15.000 espectadores.

Esta medida se tomó como precaución ante el potencial riesgo de derrumbe y la necesidad de evacuar edificios colindantes, generando incertidumbre entre los hinchas del Globo. El incidente, que involucró el desprendimiento de una losa de 50 x 70 metros en el barrio Estación Buenos Aires, específicamente en Mafalda al 900, a espaldas de la Miravé, causó daños significativos a vehículos estacionados y sembró el pánico entre los residentes de las torres interconectadas, quienes ya habían expresado preocupaciones previas sobre el estado de las instalaciones.

La situación obligó a Huracán a disputar un partido frente a Belgrano a puertas cerradas el 3 de marzo, privando al equipo del apoyo de su afición en un momento crucial. Sin embargo, tras exhaustivas evaluaciones y trabajos de reparación, el GCBA ha autorizado a Huracán a restablecer la capacidad completa del estadio, permitiendo que los 48.314 espectadores que pueden albergar las tribunas de Amancio Alcorta 2544 asistan a los próximos encuentros.

Esta noticia representa un gran alivio y una inyección de entusiasmo para el club y sus seguidores, especialmente considerando la importancia del próximo partido frente a Argentinos Juniors, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura. Este encuentro, que se disputará el lunes 27 a las 21, es crucial para las aspiraciones de Huracán de clasificar a los playoffs y avanzar en la búsqueda del campeonato.

La normalización de la capacidad del estadio y los accesos permitirá que el Ducó se llene de fervor y aliento para el equipo de Diego Martínez en lo que se anticipa como una verdadera final. En las jornadas previas a este anuncio, Huracán había disputado dos partidos: un empate polémico sin goles contra Barracas Central y una victoria contundente 3-1 frente a Rosario Central.

Estos resultados, sumados al apoyo incondicional de su hinchada, impulsan al equipo a afrontar el desafío final con renovadas esperanzas. La reapertura total del estadio no solo beneficia a Huracán en lo deportivo, sino que también representa un respiro para la comunidad del barrio Estación Buenos Aires, que había vivido momentos de angustia y preocupación tras el incidente.

La resolución de esta situación demuestra el compromiso de las autoridades con la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, así como su apoyo al deporte y a las instituciones deportivas de la ciudad. La vuelta del público al Ducó promete ser un espectáculo vibrante y emocionante, en el que la pasión y el fervor de los hinchas de Huracán se harán sentir con toda su intensidad.

El club ha expresado su agradecimiento al GCBA por la rápida respuesta y la colaboración brindada para solucionar este problema, reafirmando su compromiso con la seguridad y el bienestar de sus seguidores. La expectativa es alta y la ilusión renovada, mientras Huracán se prepara para afrontar el partido decisivo frente a Argentinos Juniors con el apoyo masivo de su hinchada en las tribunas del estadio Tomás Adolfo Ducó





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