Hungría tras el Terremoto Político: La Victoria de Magyar y el Desafío de Desmantelar el Sistema Orban

Después de 16 años de gobierno, Hungría experimenta un cambio político radical con la victoria de Peter Magyar. El artículo analiza el impacto de esta transformación, la división social, las expectativas y los desafíos que enfrenta el nuevo gobierno para desmantelar el legado de Viktor Orban.

BUDAPEST. Los húngaros son un pueblo asombroso. Menos de veinticuatro horas después de haber provocado el terremoto político más importante en Europa desde el Brexit en 2020, aunque en sentido contrario, este lunes despertaron, felices, pero como si nada hubiera sucedido. Lazlo Dudich, un librero del centro de Budapest, refleja la atmósfera general al expresar: La alegría es inmensa.

Sin embargo, somos conscientes de que ahora viene lo más difícil, refiriéndose a la complejidad que enfrentará el futuro primer ministro, Peter Magyar, al desmantelar el llamado sistema Orban, construido durante los dieciséis años de gobierno del derrotado jefe. La capital, Budapest, parece eco de esos temores. El cielo amaneció gris, con frío y espesas nubes bajas, y la gente circula pausadamente por las calles, como en un día festivo. La única señal de la multitudinaria celebración del domingo por la noche son los miles de carteles que el gobierno había empapelado en la ciudad, mostrando a un siniestro Peter Magyar junto al denostado presidente ucraniano Volodimir Zelensky, con la inscripción: Son peligrosos. Para detenerlos, vote Fidesz, el partido de Viktor Orban. Los húngaros, con persistencia y prolijidad, apenas conocido el triunfo de la oposición, arrancaron cada uno de esos carteles. Zoltan, dueño de una pequeña empresa de artículos de electricidad de 47 años, se divierte recordando la tarea de las autodenominadas brigadas de limpieza anti-Orban, que duró hasta bien entrada la noche. Recordando dieciséis años de espera, afirma que lo sucedido es histórico y que, arrancando los carteles, volvió a sentir 18 años. Su esposa, Virna, agrega que finalmente la mayoría de la población ha abierto los ojos sobre esta mafia prorrusa que nos gobernaba. Otros se muestran sorprendidos por la rapidez con la que Viktor Orban reconoció su derrota. Patrick y Szilard, dos jóvenes de unos 20 años que hicieron campaña por el partido de Peter Magyar, confiesan que la alegría es inmensa pero mezclada con ansiedad, que es una victoria y el comienzo de algo, pero el futuro sigue siendo incierto, la población dividida y desconocen qué puede hacer el Fidesz durante los 30 días que le quedan en el poder. La noche mágica del domingo, a las 22:30, el futuro primer ministro subió al escenario en Buda, del otro lado del Danubio, y proclamó: Tisza y Hungría han ganado estas elecciones. Juntos hemos reemplazado el régimen de Orban, liberado a Hungría y recuperado nuestra patria. Hoy Hungría ha hecho historia. Peter Magyar, conservador de derecha moderada y proeuropea, desplazó rápidamente a las oposiciones tradicionales de izquierda y centro. Durante la campaña, repitió: Hoy no somos ni Fidesz ni Tisza, ni de derecha ni de izquierda, hoy somos húngaros. Considerado mesías por algunos y caballo de Troya por otros, es para todos los anti-Orban la única alternativa real. Una jefa de mesa explicó que transformó la apatía de los jóvenes en un movimiento nacional durante la votación del domingo por la tarde. El Fidesz lo considera una marioneta en manos de intereses extranjeros, y para sus partidarios es un demonio, según el cómic El Hombre de dos caras. Akos Madl, un administrativo de 50 años, aún no acepta la derrota, manifestando que Magyar traicionó a su partido, a su esposa y a su país. La división social reside en la edad, con jóvenes votando masivamente por Peter Magyar, mientras los mayores, especialmente en el interior del país, siguen apegados a Orban. Dominik Nagy, un enfermero de 35 años, analiza la situación, destacando que los jubilados ganan menos de 180 euros mensuales, frente a los 1000 euros en promedio en el resto de Europa, sin servicios sociales adecuados ni médicos, y con un costo de vida más alto que en otras regiones europeas, a pesar de lo cual continúan votando a Orban. Nagy, quien había jurado dejar el país si Orban volvía a ganar, confiesa que su alegría es inmensa y que se quedará para trabajar por el futuro de su país. El domingo, esa efervescencia ciudadana se reflejó en las urnas: 3,1 millones de votantes de los 8 millones inscritos votaron por el cambio de régimen. La mañana posterior a la noche eufórica también lo fue, celebrando la victoria y la esperanza de un nuevo comienzo





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