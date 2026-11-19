El arquero de Corinthians Hugo Souza, 27 años, confirmará la paternidad de dos niñas con mujeres distintas. Detalles sobre sus relaciones y el impacto mediático en Brasil.

El arquero brasileño Hugo Souza, de 27 años y actual portero del Corinthians, enfrentará una situación personal compleja al convertirse en padre de dos hijas nacidas de relaciones diferentes. La confirmación de estas dos maternidades simultáneas ha generado un intenso debate público y cobertura en los medios de espectáculos, alejándose de los titulares deportivos habituales.

El caso de Rauany Barcellos y el embarazo

Rauany Barcellos, influencer y modelo con más de 270 mil seguidores, cursa un embarazo de ocho meses con el futbolista. La joven dio a luz en julio pasado a una niña a la que llamaron Pétala. Inicialmente, existieron especulaciones sobre una reconciliación entre la pareja, pero el entorno de Souza aclaró firmemente que no habían retomado su vínculo sentimental y que la gestación correspondía a un periodo anterior a su ruptura.

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La dinámica entre ambos se ha mantenido cordial a pesar de la separación. Souza asistió a una celebración íntima para conocer el sexo del bebé y compartió mensajes cariñosos en sus redes sociales. Aunque no hubo festejos formales, la modelo destacó su resiliencia tras un doloroso episodio del año pasado donde perdió mellizos, afirmando que seguir adelante fue lo mejor que pudo hacer.

La relación con la influencer Rai Araújo

En paralelo, Hugo Souza se encuentra en una relación con la influencer Rai Araújo, con quien convive desde 2022. Esta nueva pareja espera su primer hijo juntos, lo que completa la imagen de un deportista con dos familias en proceso de formación. La coincidencia en los tiempos de gestación y la visibilidad de ambas mujeres han concentrado la atención de la prensa rosa en Brasil.

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A diferencia de lo ocurrido con su expareja, Souza ha optado por mantener un estricto silencio respecto a la identidad y los detalles del segundo embarazo. No se han revelado nombres, fechas de nacimiento ni celebraciones públicas para esta segunda hija, marcando una diferencia clara en el manejo mediático entre sus dos situaciones personales actuales.

Impacto en la carrera deportiva y el Corinthians

La repercusión de estos asuntos personales ha sido significativa en las redes sociales, donde los hinchas del Corinthians han debatido ampliamente la situación del portero. A pesar de la polémica y los titulares que han desplazado temporalmente el enfoque del fútbol, Souza continúa siendo una figura central en el equipo paulista.

Con una trayectoria que incluye un debut a los 21 años, títulos nacionales y una experiencia previa en el Chaves de Portugal durante la temporada 2023/24, Souza mantiene su presencia activa en la portería del Timão. El fútbol brasileño observa de cerca cómo el jugador equilibra sus compromisos personales y su responsabilidad como guardameta profesional.

Cronología de los anuncios y respuestas oficiales

La noticia tomó fuerza mediática porque los anuncios se sucedieron con una proximidad temporal notable. Mientras Barcellos confirmaba su maternidad, la relación de Souza con Araújo ganaba visibilidad. Los equipos de comunicación del futbolista se han encargado de precisar que los hechos son independientes y no indican una vuelta atrás en sus vidas sentimentales pasadas.

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Esta dualidad en la paternidad de Souza ilustra la complejidad de las relaciones públicas modernas en el deporte. La capacidad de manejar información parcial, mantener la cordialidad con ex parejas y proteger la privacidad de las nuevas relaciones se ha convertido en un desafío diario para el deportista.