Hugo Hopenhayn advierte sobre la "destrucción creativa" en la Argentina y la clave del crédito privado

El economista Hugo Hopenhayn explica que la manufactura argentina ya se encoge desde los setenta y que la transición estructural depende del crédito al sector privado, la credibilidad de las políticas y la reasignación de recursos, advirtiendo riesgos políticos ante cambios bruscos.

El reconocido economista Hugo Hopenhayn abordó en la reciente jornada de La Repregunta la compleja cuestión de la transición estructural que atraviesa la economía argentina bajo el gobierno de Javier Milei.

Según Hopenhayn, la preocupación sobre el impacto de la transición en la industria manufacturera es comprensible, pero esa rama de la economía ya lleva décadas en proceso de contracción, alcanzando su máximo punto en la década de los setenta, cuando representaba entre el veinticinco y el treinta por ciento del Producto Interno Bruto. Desde entonces, la manufactura se ha ido reduciendo de forma sostenida, de modo que el temor a una nueva caída no debe ser exagerado, aunque sí requiere un análisis cuidadoso de los mecanismos de reasignación de recursos.

El académico subrayó que la dinámica de selección darwiniana, propia de cualquier sistema económico, implica que los recursos -capital, trabajo y tecnología- se desplacen de aquellas firmas que pierden competitividad a otras con mayor potencial de crecimiento, y que este proceso se vuelve aún más decisivo cuando se produce un shock estructural como el que vive Argentina. En este contexto, Hopenhayn resaltó la importancia estratégica del crédito al sector privado como motor fundamental para la reconfiguración productiva.

Señaló que, mientras la región latinoamericana dedica en promedio el cuarenta y cinco por ciento del PIB al crédito privado, Argentina apenas alcanza el diez por ciento, una brecha que limita la capacidad de las nuevas empresas para financiar sus proyectos y de los sectores emergentes para absorber la mano de obra desplazada. El Estado, según el economista, puede ejercer un rol de facilitador, garantizando la disponibilidad y la estabilidad del financiamiento a medio y largo plazo, lo que a su vez genera credibilidad para los inversionistas y reduce la incertidumbre sobre la continuidad de las políticas económicas.

Sin esa confianza, las empresas reacias a invertir no podrán crear empleo ni impulsar la productividad, prolongando el periodo de ajuste que, según él, puede extenderse hasta una década, como ilustra el caso del "China shock" en Estados Unidos, donde la pérdida de empleos y la reducción salarial tardaron años en revertirse. Hopenhayn también advierte sobre los riesgos políticos y sociales que acompañan a una transformación abrupta.

Un cambio estructural rápido y sin la adecuada reasignación de recursos genera descontento y vulnerabilidad institucional, como ocurrió en la década de los noventa con la convertibilidad, cuando la tasa de desempleo alcanzó el veinte por ciento y muchos trabajadores se vieron obligados a recurrir a actividades informales como el taxi, experimentando una caída significativa de sus ingresos reales. En la Argentina actual, la transición hacia una economía basada en servicios y en la extracción de recursos energéticos no implica directamente que los empleados de la industria textil se conviertan en obreros de pozos petroleros; más bien, se espera el desarrollo de actividades conexas y una mayor demanda de servicios, patrón típico de países en proceso de enriquecimiento.

No obstante, el economista recalca que la continuidad del proceso depende de la capacidad del Estado para asegurar la asignación eficiente del crédito, mantener la estabilidad macroeconómica y gestionar las expectativas de la población, evitando así la trampa de la escasez de recursos que podría entorpecer la reorientación productiva del país





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