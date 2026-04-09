Hugh Hefner: El Legado de un Ícono que Revolucionó el Sexo y la Cultura

Un análisis profundo de la vida y el legado de Hugh Hefner, el fundador de Playboy, explorando su impacto en la sociedad, el sexo y la cultura del siglo XX. Desde sus inicios hasta su polémica figura, se examina cómo Hefner construyó un imperio y desafió las convenciones sociales.

Fue el símbolo del sexo, el hombre del pijama de seda que desnudó a las mujeres más bellas en su revista, el que dijo haberse acostado con más de 1000 mujeres y el que con Playboy construyó un imperio del sexo. Clubes nocturnos, programas de televisión, películas, discos, merchandising... Las conejitas se convirtieron en el símbolo de lo sexy y su mansión, y el ingreso a ella, era el sueño de muchos varones de varias generaciones.

Fue el hombre que revolucionó el sexo en la segunda mitad del siglo XX, el editor de revistas más famoso del mundo, pero también el que recibió denuncias de abusos y maltratos en su mansión, el que fue señalado por sexismo y machismo, y que, en esa misma casa, protagonizó un efecto extraño: el único que envejeció mientras a su alrededor todo permanecía igual, con concurrentes que siempre aparentaban la misma edad. Cien años atrás, el 9 de abril de 1926, nacía en Chicago Hugh Hefner, el creador de Playboy. Su historia es la de un hijo de una auxiliar docente y un contador, una pareja metodista ortodoxa que aspiraba a que su hijo se convirtiera en misionero. En su hogar no se hablaba de sexo, ni se consumía alcohol, aunque paradójicamente su padre, Glenn, terminaría siendo el contador y tesorero de las empresas de Playboy, quien, según sus propias palabras, nunca miró las fotos de las chicas desnudas. Hugh estudió periodismo, se casó con su novia de la adolescencia y comenzó a trabajar en puestos menores en diversas publicaciones. \Corría el año 1953, Hefner tenía 26 años. Recién había salido de una reunión de exalumnos donde fue uno de los animadores, recibiendo ovaciones. Sin embargo, en el camino a casa, en un puente, tuvo una epifanía. Se convenció de que ya no era el triunfador de su adolescencia, se dio cuenta de su infelicidad, de no estar viviendo la vida que deseaba. No tenía dinero, la relación con su esposa era tensa y en su trabajo no vislumbraba futuro. Ocupaba un puesto de redactor publicitario en la revista Esquire y además, para complementar sus ingresos, distribuía una revista infantil. Sus ingresos eran escasos y las tareas lo agobiaban. Fue entonces cuando decidió lanzar la revista que rondaba en su mente. Obtuvo un préstamo de 600 dólares del banco, su hermano y su madre le prestaron más, y vendió todo lo que tenía para completar los 8000 dólares que necesitaba para imprimir el primer número. Inicialmente la llamó Stag Party, pero ya existía una revista con el nombre Stag, por lo que tuvo que buscar otras opciones: Top Hat, Gentleman, Sir, Pan o Bachelor, sin convencerse con ninguna, hasta que finalmente eligió Playboy. \En pocas semanas, trabajando sin descanso y renunciando a sus empleos, reunió material para el número debut. Quería que estuviera en los quioscos a principios de diciembre de 1953. Incluyó un cuento de Sherlock Holmes, un extracto del Decamerón, un informe sobre divorcios, una crónica sobre el jazz, viñetas humorísticas, reseñas de libros y películas, más o menos lo que se podía encontrar en cualquier revista, aunque con un enfoque más audaz. En el editorial, Hefner dejó claras sus intenciones, una declaración de principios. Enumeró los cuatro pilares que debían abarcar la conversación de un hombre moderno: Nietzsche, Picasso, el jazz y el sexo. Prometía algo que él no ejercía, y es que necesitaba ese factor que marcara la diferencia para que el público comprara una revista desconocida. De los 8000 dólares iniciales, solo le quedaban 500, y su apuesta más fuerte fueron unas fotos de Marilyn Monroe desnuda. Las imágenes tenían más de cuatro años pero nunca habían sido publicadas. En ese tiempo, Marilyn se convirtió en una actriz exitosa y en un símbolo sexual ineludible. El fotógrafo Tom Kelly le había pagado a la entonces desconocida modelo 50 dólares para que posara para un almanaque





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