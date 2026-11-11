Huelga general de España exige solución urgente a crisis de vivienda

Trabajadores y sindicatos convocan huelga para obligar al gobierno a resolver la crisis habitacional antes de las elecciones, trascendiendo el sector del transporte y la industria.

El miércoles, millones de trabajadores de España se unieron a una huelga general, con el objetivo de obligar al gobierno a solucionar la crisis de vivienda del país en menos de tres semanas, antes de las elecciones nacionales que se plantea como una oportunidad para la extrema derecha.

Crisis de vivienda que impulsó la huelga

El aumento constante de los precios de alquiler, que se ha duplicado en la última década, ha presionado los presupuestos de los hogares españoles y ha generado un amplio descontento social.

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El caso de Maricarmen, una mujer de 87 años despedazada de su casa en Madrid y cuya muerte posterior a la expulsión convenció a la ciudadanía, se convirtió en símbolo de la opresión por la vivienda.

Los sindicatos UGT y CCOO, y activistas de los inquilinos, acudieron a una huelga profunda con demandas que incluyen la eliminación de apartamentos turísticos, combatir la especulación inmobiliaria y proteger los contratos de alquiler con renovaciones automáticas.

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Estrategias y sectores de impacto de la huelga

La participación se registró en los sectores automoción, portuario, industria cárnica, recogida de residuos y sector energético con porcentajes entre 75 y 90 por ciento.

El transporte público en Madrid y Barcelona se vio paralizado, con largas demoras y cierres de carreteras. Los trabajadores se reunieron para marchar por las calles y manifestó protestas con petardos en plazas públicas.

Los sindicatos mencionaron que la huelga tiene la capacidad de detener la economía y que los trabajadores también son afectados por el coste del alquiler y las hipotecas.

Repercusiones políticas y próximas elecciones

El presidente Pedro Sánchez confirmó que las elecciones nacionales se celebrarán en noviembre, con la intención de extender su gobierno de izquierda por cuatro años más.

Sin embargo, el ataque de un tren de alta velocidad que dio lugar a un desastre mortal en octubre, con 69 víctimas, generó una presión adicional sobre la campaña presidencial y se ha convertido en un obstáculo para la continuidad política de Sánchez.

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El gobierno ha tomado medidas de emergencia para paliar los desalojos, aunque los partidos de derecha se negaron a ratificar figuras que limitarían las salidas de viviendas del mercado de alquiler.

El futuro de la vivienda en España

Los activistas y los trabajadores exigen una reforma estructural que incluya la intervención del Estado y la actualización del salario mínimo, en conversaciones con la patronal.

El impacto de la huelga en la economía continental más grande de la eurozona podría generar retrasos significativos en la actividad de empresas y comercios, afectando especialmente a sectores clave y a la industria del transporte y la producción industrial.

Los próximos días se esperan manifestaciones en otras ciudades de España y continuarán los esfuerzos para asegurar el acceso a una vivienda digna y asequible, frente al contexto de decisión política y social de país.