Hotel tradicional de Bariloche sufre devastador incendio provocado por quema de residuos forestales

Un incendio devastador afecta al tradicional Hotel Huemul, símbolo de la arquitectura local de Bariloche, sobre la playa del lago Nahuel Huapi. La causa se atribuyó a la quema de residuos forestales en las instalaciones.

Un incendio devastador se produce en el tradicional Hotel Huemul, tradicionalmente insignia de la arquitectura de Bariloche, sobre la playa del lago Nahuel Huapi. Se atribuyó la causa a la quema de residuos forestales en las instalaciones.

Das a la fuga y causó llamas en la estructura del hotel. Después de tres horas de incendio, se logró controlar las llamas y se realizan esfuerzos para extinguirlas. Los combatientes, liderados por el Splif, trabajaron en el área junto al hotel y lograron detener el incendio forestal. El incendio afectó todos los servicios y la estructura del hotel.

El hotel estaba cerrado desde hace varios meses por obras de refacción





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