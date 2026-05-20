Hotel en el que se alojarán los dirigidos por Thomas Tuchel para la Copa del Mundo recibió críticas negativas

El hotel en el que se hospedarán los dirigidos por Thomas Tuchel recibió críticas negativas sobre camas duras y problemas de insonorización. Un ex huésped se quejó de haber escuchado a una pareja en la habitación de al lado y se encontró con una cama tan dura como una piedra.

El hotel en el que se alojarán los dirigidos por Thomas Tuchel recibió críticas negativas sobre camas duras y problemas de insonorización. Un ex huésped se quejó de haber escuchado las 'actividades agradables' de una pareja en la habitación de al lado en la víspera de la Copa del Mundo.

La Federación detectó problemas en el hotel y proporcionará kits especiales para dormir para los futbolistas con cubiertas especiales, almohadas y tapones para los oídos. El entrenador de los Tres Leones, Thomas Tuchel, está preocupado por los problemas de insonorización y dará mucha importancia al descanso y la regeneración de sus dirigidos en la previa y el post de cada partido





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