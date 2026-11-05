Hotel Azur y La Despensa: El Renacimiento Patrimonial de Córdoba

Descubre cómo el Hotel Azur y su nuevo emprendimiento La Despensa transforman un edificio histórico de 1915 en un ícono gastronómico y cultural de Córdoba.

El Hotel Azur en Córdoba ha dado un paso significativo hacia su consolidación como referente turístico al inaugurar La Despensa, un nuevo proyecto gastronómico que honra la identidad local. Esta iniciativa, dirigida por Ramiro Rodríguez, busca visibilizar los recursos naturales y culturales de la provincia mediterránea a través de una experiencia culinaria inmersiva. El establecimiento se destaca por integrar la historia arquitectónica del edificio con una propuesta de valor centrada en los productores regionales y los sabores autóctonos.

Origen Histórico del Edificio de 1915

La estructura donde se ubica el hotel es una casona típica construida en 1915 que ha experimentado múltiples transformaciones a lo largo de más de un siglo. Originalmente propiedad de la familia Crespo, el inmueble sirvió como talabartería, siguiendo la tipología de casa de comercio de principios del siglo XX con negocio en planta baja y vivienda en el piso superior. Su ubicación estratégica en la calle San Jerónimo facilitaba el tránsito entre la estación del Ferrocarril Mitre y la plaza San Martín.

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Durante la década de 1930, el edificio alojó la droguería Helman, que instaló su laboratorio en el subsuelo, y el restaurante Il Pappagallo di Bologna, famoso por sus ranas a la provenzal. En los años cuarenta funcionó como colegio secundario por cuyas aulas pasó Ernesto Guevara. Posteriormente, en la década de 1990, operó la bailanta Jerónimo Bailable, donde actuaron figuras como Mona Jiménez y Rodrigo Bueno.

Rescate Patrimonial y Arquitectura

La familia Rodríguez adquirió el inmueble cuando se encontraba en mal estado, inicialmente con planes de demolerlo para un proyecto inmobiliario. Sin embargo, la declaración de interés histórico por parte de la Provincia de Córdoba modificó ese destino, permitiendo una restauración que duró cinco años. La intervención conservó la estructura original, los techos abovedados, las carpinterías y las puertas de vidrio grabado.

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El emprendimiento Hotel Azur fue inaugurado en agosto de 2009 bajo la dirección del empresario holandés Cees Houweling, posicionándose como uno de los primeros hoteles boutique de la ciudad. Con 14 habitaciones y una terraza con vistas, el proyecto buscaba ofrecer una categoría que anteriormente faltaba en la oferta hotelera de Córdoba. La restauración posterior del subsuelo, a cargo del estudio Ubino Laguinge Arquitectura, recuperó casi 400 metros cuadrados para un circuito de aguas inspirado en las termas romanas y la arquitectura jesuita.

Concepto Gastronómico de La Despensa

La Despensa se organiza en tres espacios interconectados: un invernadero con cocina de fuegos, una cava y un secadero botánico. La terraza cuenta con especies nativas, plantas aromáticas y medicinales utilizadas tanto en la cocina como en la coctelería. Esta configuración busca transformar la identidad local en una experiencia tangible para los visitantes, destacando el fuego, las plantas de las sierras y los rituales asociados a la tierra.

En la cava se exponen vinos de distintos terruños, quesos artesanales de familias productoras, charcutería y conservas regionales. Este enfoque permite al visitante comprender el ADN del proyecto, que celebra la historia y la cultura de la región. Ramiro Rodríguez, director del hotel, explica que el objetivo no es solo abrir un restaurante, sino poner en movimiento elementos que a menudo pasan inadvertidos para quienes conviven con ellos.

Reconocimiento y Visibilidad Internacional

El esfuerzo por conectar al viajero con el destino ha sido reconocido por la Guía Michelin 2026, considerada la biblia de la hospitalidad. Esta guía selecciona establecimientos por sus atributos únicos, incluyendo arquitectura, diseño, calidad del servicio y capacidad para generar conexiones auténticas. La inclusión de Azur en la lista resulta coherente con su trayectoria familiar y su apuesta por la identidad de la provincia.

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Desde sus inicios, el emprendimiento ha priorizado elementos distintivos como las sierras, el fernet y la peperina. Este reconocimiento internacional valida la estrategia de preservar el patrimonio histórico mientras se innova en la oferta turística. La Despensa representa la culminación de años de trabajo en restauración y desarrollo conceptual, situando a Córdoba como un destino de referencia para el turismo experiencial de alta calidad.