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Hot Sale: Google Trends revela los temas en mente de los compradores

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Hot Sale: Google Trends revela los temas en mente de los compradores
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📆5/13/2026 6:49 PM
📰Cronistacom
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El uso de Google Trends ha revelado que, durante el transcurso del Hot Sale 2026, millones de usuarios en Argentina buscaron ofertas y productos en la red. La herramienta gratuita permite mostrar la intensidad y la tendencia de las consultas de los internautas en tiempo real. Con el análisis de los datos, se ha podido identificar que el mayor interés se concentró en el hogar y el equipamiento.

El Hot Sale 2026 es uno de los momentos más intensos para las compras online en Argentina. La segunda semana de mayo ha visto a millones de usuarios en búsqueda de ofertas y precios postergados.

Google Trends nos muestra qué se investigó mientras los consumidores buscaban su siguiente adquisición. Los datos revelan que la herramienta gratuita permite visualizar el volumen y la tendencia de las consultas de los internautas en tiempo real. Se pueden observar cuáles son los temas del día, del mes o incluso los últimos 5 años. Al ingresar un término, se muestra la intensidad del interés de los internautas en una escala del 0 al 100.

Además, se puede observar cómo evolucionan las búsquedas en el tiempo. Google Trends nos permite ver con mejor detalle cómo evoluciona el interés en los últimos 7 días, y así podemos detectar los picos máximos de popularidad y comportamientos futuros de los compradores.

Además, nos muestra dónde se localiza el mayor interés. La herramienta nos revela que el mayor interés se concentró en el hogar y el equipamiento, destacando marcas y productos como Arredo, Frávega y MonKgote. Al analizar las frases más buscadas, revelan que los compradores estaban más preocupados por la logística que por el producto Y cómo pesquisar online

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