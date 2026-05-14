Hot Sale 2026: Tendencias y artículos más buscados

El Hot Sale 2026, uno de los eventos de descuentos y promociones online más importantes en Argentina, comenzó este lunes 11 de mayo. Con más de 800 marcas y miles de ofertas en tecnología, indumentaria, viajes y otros rubros, el evento se caracteriza por decisiones de compra más racionales e informadas y por beneficios más allá del descuento, como cuotas sin interés y promociones bancarias acumulables.

El Hot Sale 2026 comenzó este lunes 11 de mayo. Es uno de los eventos de descuentos y promociones en línea más importantes en Argentina, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

Con más de 800 marcas, se pueden encontrar miles de ofertas en tecnología, indumentaria, viajes y otros rubros. En este contexto, la herramienta Google Trends se convierte en un termómetro de las tendencias y el comportamiento de los consumidores, ya que permite analizar los temas de mayor interés en el buscador.

"Este año, los consumidores se caracterizan por decisiones de compra más racionales e informadas, en las que el uso de la IA es clave", explican desde la empresa de tecnología en su informe "Retail: Hot Sale 2026". Además, aclaran que hoy los argentinos exigen "beneficios más allá del descuento", como cuotas sin interés y promociones bancarias acumulables. También, al momento de concretar la compra, el envío gratis con devoluciones flexibles se consolida como un factor clave.

Lego, televisores y mochilas: lo más buscado en el Hot Sale 2026 Según Google Trends, el interés por el Mundial, el equipamiento tecnológico y la renovación del hogar marcaron la tendencia en el buscador durante estos días. En la antesala de la Copa del Mundo, el término "Lego Messi" registró un crecimiento superior al 10.000%.

Se trata de la edición especial de bloques que lanzó Lego con la forma de la Copa del Mundo, de la pelota oficial y de Messi con la camiseta argentina. Los precios rondan entre $600.000 y $900.000, pero en la página oficial del Hot Sale se pueden encontrar con un descuento de hasta el 60%.

Acorde con la temática del Mundial, también aparecen como tendencia en el buscador "Televisor 98 pulgadas", con un aumento del 800%, y "Camiseta original de Argentina", con 43%. En cuanto al primero, se ofrece con descuentos de hasta el 30% en la web del Hot Sale. En el segundo puesto de las búsquedas se encuentran las "mochilas transparentes", con un incremento de más del 2.500%, principalmente en Chaco, Corrientes y Mendoza.

Este accesorio volvió a ser tendencia en las últimas semanas, ya que varias escuelas decidieron implementar su uso como protocolo de prevención de tiroteos. Relojes en Argentina" presentó un auge del 800%, principalmente en la provincia de San Juan. Se trata de un artículo cuyo costo varía mucho según la marca, como se evidencia en la web de Hot Sale, donde hay modelos desde $50.000 hasta $2.000.000.

También aparecen en las búsquedas "edredón", con descuentos hasta el 58% en la página oficial del evento, y "fundas para laptop", que oscilan entre $20.000 y $50.000. Turismo: el gran atractivo del Hot Sale 2026 Según Google Trends, el turismo concentra gran parte de la demanda en Hot Sale, especialmente en vuelos y agencias online.

"Las cuotas son fundamentales a la hora de reservar un viaje y una vez efectuada, los argentinos continúan planificando qué hacer en el destino", explica en el mismo informe. Si bien los viajes en familia y en pareja se mantienen constantes, crece la cantidad de personas que optan por hacerlo solas, evidenciado en un aumento del 30% en las búsquedas.

En cuanto a destinos, el interés se reparte entre opciones nacionales (46% de las consultas web) e internacionales (43%) con foco en Brasil, Estados Unidos y Europa





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