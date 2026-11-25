La banda británica presentó temas de su nuevo álbum en el C Art Media. El espectáculo contó con invitados como Vulka y destacadas interpretaciones en vivo.

El grupo británico Hot Chip devolvió la alegría electrónica a Buenos Aires con un concierto memorable en el C Art Media. Este evento marcó su sixth presentación en la capital argentina, reproduciendo la misma atmósfera íntima y vibrante que caracterizó su show inaugural de noviembre de 2022. La noche del regreso consolidó su estatus como una de las agrupaciones más queridas por el público local tras quince años de trayectoria.

Estrategia de setlist y repertorio actualizado

La banda seleccionó estratégicamente seis canciones de su disco Freakout/Release para el cierre del espectáculo. Esta decisión priorizó los temas que presentaron antes del inicio del Mundial de Qatar, manteniendo un equilibrio entre el catálogo clásico y la identidad sonora actual del quinteto. No se interpretó "Straight to the Morning", colaboración con Jarvis Cocker, lo que permitió reorganizar la fluidez del setlist.

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Se incluyeron éxitos consolidados como "One Life Stand" y "Need You Now", ajustando la duración total del evento a una hora y diez minutos. Aunque la brevedad resultó ideal para mantener la intensidad, algunos asistentes notaron la ausencia de estrenos en vivo durante este despliegue específico. La elección responde a una gestión cuidadosa de los recursos escénicos y musicales disponibles para la gira.

Invitados especiales y apertura del espectáculo

La telonera del encuentro fue la artista local Vulka, conocida como Julia Consolo, quien asumió el rol que los hermanos Valdes ocuparon en ediciones anteriores. Su presentación sirvió como contexto cálido antes de que la banda londinense tomara el escenario principal. La apertura oficial estuvo a cargo de "Huarache Lights", tema que ha transitado desde segmentos finales hasta posiciones centrales en su configuración actual.

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La canción funcionó como un imán in crescendo, combinando ritmos techno con una atmósfera de luz y movimiento. Alexis Taylor describe en la letra cómo cada single hará que la audiencia se bañe en luz, una metáfora que se materializó en la coreografía colectiva de miles de espectadores. La estructura rítmica sentó las bases para las siguientes interpretaciones sin perder la conexión directa con el suelo de baile.

Dinámica interna y roles de los miembros

La formación actual demuestra una versatilidad técnica notable en la distribución de instrumentos y voces. Alexis Taylor mantiene la narrativa vocal, aunque con intervenciones orales mínimas entre temas, limitándose a agradecimientos puntuales. Joe Goddard y Owen Clarke comparten funciones de canto y síntesis, aportando capas armónicas complementarias.

Felix Martin intensifica la carga sonora añadiendo más teclados al espectro electrónico establecido. Rob Smoughton gestiona la mayoría de las guitarras y percusiones, texturizando el sonido base. Leo Taylor cierra la estructura rítmica con una batería de precisión quirúrgica y platillos definidos, garantizando que cada transición sea nítida. Esta coordinación permite explorar géneros como el house, el dance y la indietrónica sin fricciones visibles.

Impacto cultural y próximos lanzamientos

El concierto funcionó como un catálogo funcional de emociones, comparable a una navaja suiza musical. Temas como "Positive" ofrecen atmósferas ambientales, mientras "Ready for the Floor" impulsa la alegría contagiosa. "Hungry Child" deriva hacia el techno, y "I Feel Better" respira genética clubber. Cada pieza cumple una función específica dentro del ecosistema emocional del espectáculo.

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La banda prepara el lanzamiento de su nuevo disco A Long Way From Kansas, programado para el 7 de enero. Solo se ha compartido previamente "Me In Your Head", una pieza que requería la presencia de la cantante Beth Ditto de The Gossip para completarse en vivo. Con la fecha de publicación a cuarenta días vista, el grupo mantiene el suspenso sobre cómo integrará estos nuevos materiales en sus giras futuras. El eco del evento en Chacarita demuestra que la música electrónica sigue siendo un incentivo vital para la conexión humana.