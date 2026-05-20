Hospital de Clínicas comenzará a recibir dinero mensualmente por atender pacientes con domicilio en Ciudad

El gobierno nacional está ajustando los fondos a los hospitales universitarios y la Ciudad firmó un convenio con el Hospital de Clínicas para que este centro de salud dependiente de la UBA reciba dinero mensualmente por atender pacientes con domicilio en la Capital. El convenio prevé pagos por cada paciente que utilice los servicios guardia general, diagnóstico por imágenes, hemoterapia, internaciones no programadas, clínica médica, terapia intensiva y unidad coronaria.

La Ciudad le pagará al Hospital de Clínicas por cada paciente que se atienda y tenga domicilio en la Capital. En medio del ajuste del gobierno nacional a los hospitales universitarios, la Ciudad firmó un convenio con el Hospital de Clínicas, el principal centro de salud dependiente de la UBA, que comenzará a recibir dinero mensualmente por atender pacientes con domicilio en la Capital.

El convenio prevé pagos por cada paciente que utilice los servicios guardia general, diagnóstico por imágenes, hemoterapia, internaciones no programadas, clínica médica, terapia intensiva y unidad coronaria. Si el gobierno de Javier Milei sigue sin girar las partidas presupuestadas para su funcionamiento, los directores de tres de los seis hospitales bajo la órbita de la UBA advirtieron que los centros de salud dependientes de las universidades entrarán en 'parálisis total' a mediados de junio.

Según anunciaron, el convenio aplicará a los vecinos que tengan domicilio en la Ciudad y que no cuenten con obra social ni prepaga. El Clínicas tiene 15 veces menos presupuesto por estudiante que la universidad de San Pablo y ocho veces menos que la UNAM de México





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