Horror en la India: turista muere aplastada por dos elefantes en un santuario

Un turista murió aplastada por dos elefantes que peleaban en un santuario en Karnataka, India. El accidente ocurrió cuando la mujer observaba el baño de los animales y quedó en medio de una violenta disputa.

Horror en la India : una turista murió aplastada por dos elefantes que peleaban en un santuario El accidente ocurrió en Karnataka, cuando la mujer observaba el baño de los animales y quedó en medio de una violenta disputa.

Uno de los animales cayó sobre la mujer, que murió al instante. (Foto: gentileza NDTV).

, en el sur de la India, tras quedarEl hecho ocurrió mientras la turista, identificada como Jyunesh,Según informó el medio localy se puede ver en videos que circularon en redes sociales, uno de los animales atacó a otro y, en medio del forcejeo,El Campamento de Elefantes Dubare es un proyecto de ecoturismo gestionado por el Gobierno de Karnataka, un estado queEl lugar ofrece a los visitantes la posibilidad deEl Gobierno ordenó investigar y restringir el contacto con los animales, ordenó una investigación para esclarecer lo sucedido.contacto cercano entre turistas y elefantesKarnataka concentra cerca de un cuarto de los elefantes de la India (Foto: AFP/Sajjad Hussain).

El caso reavivó el debate sobre la seguridad en los santuarios de animales y la necesidad de revisar los protocolos para proteger tanto a los visitantes como a los propios elefantes. El mes pasado, un hombre de 55 años murió pisoteado por un elefante salvaje en el distrito de Gaurela-Pendra-Marwahi, en Chhattisgarh. En marzo, una mujer de 80 años murió pisoteada por un elefante cerca del santuario de vida silvestre de Katarniaghat, en el distrito de Bahraich, en Uttar Pradesh.

Los aldeanos dijeron que el mismo elefante había dañado los cultivos en un campo cercano esa misma mañana





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