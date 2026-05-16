Horacio Zeballos y Marcel Granollers avanzan a la final del Masters 1000 de Roma

La pareja Argentina-Español derrotó en semifinales al croata Nikola Mektic y al estadounidense Austin Krajiceka para confirmar su buen momento en el Foro Itálico. Además de alcanzar la final, buscarán romper la sequía de una temporada en la que hasta ahora no conquistó ningún trofeo.

Horacio Zeballos y Marcel Granollers se metieron a la final del Masters 1000 de Roma: cuándo y a qué hora jugarán. Los argentinos y españoles eliminaron en semifinales al croata Nikola Mektic y al estadounidense Austin Krajicek.

Las semifinales los enfrentaron a los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori, quienes vencieron al estadounidense Cristiano Harrison y al británico Neal Skupski. Los cabezones dan por su primer título en una temporada en la que hasta ahora no conquistó ningún trofeo. ¿Cuándo y a qué hora jugarán? La final se disputará este sábado a las 14:00 horas locales (11:00 horas GMT).

(Foto: Prensa Masters 1000 de Roma). Jannik Sinner, número 1 del mundo, se despidió de Daniil Medvedev en una semifinal prolongada tras la interrupción por la lluvia. Sinner, de 24 años, será su rival en la final del Masters 1000 de Roma. Sinner, de 24 años, se impuso por 6-2, 5-7 y 6-4 para firmar su 28º victoria consecutiva en el circuito ATP y la 33º consecutiva.

Sebastián Yatra triunfó este viernes en el Festival de Viña del Mar, al salir como el artista con más seguidores. Valentín Perrone hizo su primera pole del 2026 e irá por la victoria en el GP de Cataluña de Moto3





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