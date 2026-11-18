Horacio Ávila de Proyecto 7 confirma un aumento del 30% en la indigencia capitalina, alcanzando 15,000 personas en 2024, mientras la organización duplica sus dispositivos.

Horacio Ávila, fundador y director de la Asociación Civil Proyecto 7, reveló durante su participación en Radio 750 que la población de personas en situación de calle en Buenos Aires ha experimentado un incremento significativo en el último año. El líder de esta organización con sede en la capital argentina afirmo con absoluta convicción que el crecimiento ronda el 30 por ciento, elevando el total de personas indigentes a aproximadamente 15,000 individuos en la actualidad.

Censo interno y proyección estadística

La organización Proyecto 7 realizo un censo detallado el año pasado que arrojó un contador de 11,000 personas sin hogar en la ciudad. Al aplicar el estimado de crecimiento del 30 por ciento sobre esa cifra base, el director calculo que el número actual asciende a 15,000 personas, aunque reconoció que la realidad podría ser incluso superior. Ávila sostuvo que la lógica operativa de la entidad confirma estos datos, ya que la necesidad de infraestructura ha crecido exponencialmente para atender a la población vulnerable.

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Expansión de dispositivos de asistencia

El aumento en la demanda de servicios se refleja directamente en la capacidad operativa de la Asociación Civil Proyecto 7. En el año 2022, la entidad contaba con 26 dispositivos de asistencia habilitados para atender a las personas en la calle. Para el momento de la entrevista, esa cifra se había duplicado y casi triplicado, alcanzando un total de 68 dispositivos activos. Esta expansión masiva de recursos es una respuesta directa a la presión demográfica que ha sufrido la ciudad debido al deterioro de las condiciones económicas y sociales.

Impacto nacional y cifras provinciales

Horacio Ávila extendió la perspectiva del problema más allá de los límites de la capital, afirmando que la situación es sistémica en todo el territorio argentino. Estimo que la cantidad de personas en situación de calle en el resto del país no desciende de las 370,000 personas. Señalo que esta crisis afecta a todas las provincias y ciudades, variando solo en la densidad de casos por zona, pero manteniendo un patrón de indigencia extendida que caracteriza al estado actual de la nación.

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Relación con indicadores de pobreza

El director de Proyecto 7 conecto el aumento de la indigencia con los indicadores económicos oficiales, argumentando que la mayoría de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Indico que, según los parámetros utilizados, para situarse por encima de la pobreza es necesario ganar más de un y medio salario básico. Dado que la gran parte de la población no alcanza este ingreso, una proporción considerable cae en dos etapas consecutivas hacia la indigencia y la calle.

Crítica a la opacidad gubernamental

Ávila lanzó una fuerte crítica hacia la administración estatal por la supuesta falta de transparencia en la publicación de datos reales sobre la indigencia. Afirmo que el Gobierno nacional no estaría publicando los números oficiales porque conoce que existe un aumento mínimo del 30 por ciento en las calles que no se refleja en las estadísticas públicas. Señalo que la mayoría de los centros de atención también reportan aumentos del 30 por ciento en la afluencia de usuarios, lo que contradice cualquier narrativa de estabilización.