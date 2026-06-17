Horacio Santos: El caso más emblemático de legítima defensa o doble asesinato?

El caso Santos generó opiniones enfrentadas: ¿fue un doble asesinato? ¿Un homicidio cometido bajo emoción violenta? ¿Legítima defensa? El juez de instrucción, Luis Cevasco, habló con la prensa brevemente después de la indagatoria. En ese momento, alguien hizo la comparación que parecía obvia: el caso del ingeniero se parecía al delBernhard Goetz fue conocido como el justiciero del subte de Nueva YorkGoetz también era ingeniero, aunque su caso representaba un antecedente geográficamente lejano. En 1984, cuatro adolescentes lo interceptaron en el subte y le ‘pidieron la billetera’, según lo que contó. Él se levantó del asiento,Sus abogados argumentaron legítima defensa y, en 1987, la Justicia estadounidense lo absolvió de los cargos por intento de homicidio, aunque lo condenó a 250 días de prisión por posesión ilegal de un arma. Fue un caso controvertido porque los jóvenes, a los que hirió gravemente, eran afrodescendientes, lo queentre quienes lo consideraban un justiciero y quienes lo señalaban como un racista que había supuesto que lo asaltarían por el color de la piel. Sobre ese paralelismo, Cevasco sostuvo: ‘No veo qué características especiales pueda revestir este caso’.

El caso Santos generó opiniones enfrentadas: ¿fue un doble asesinato ? ¿Un homicidio cometido bajo emoción violenta ? ¿Legítima defensa? El juez de instrucción, Luis Cevasco, habló con la prensa brevemente después de la indagatoria.

En ese momento, alguien hizo la comparación que parecía obvia: el caso del ingeniero se parecía al delBernhard Goetz fue conocido como el justiciero del subte de Nueva YorkGoetz también era ingeniero, aunque su caso representaba un antecedente geográficamente lejano. En 1984, cuatro adolescentes lo interceptaron en el subte y le ‘pidieron la billetera’, según lo que contó.

Él se levantó del asiento,Sus abogados argumentaron legítima defensa y, en 1987, la Justicia estadounidense lo absolvió de los cargos por intento de homicidio, aunque lo condenó a 250 días de prisión por posesión ilegal de un arma. Fue un caso controvertido porque los jóvenes, a los que hirió gravemente, eran afrodescendientes, lo queentre quienes lo consideraban un justiciero y quienes lo señalaban como un racista que había supuesto que lo asaltarían por el color de la piel.

Sobre ese paralelismo, Cevasco sostuvo: ‘No veo qué características especiales pueda revestir este caso’. Por su parte, el abogado defensor,remarcó: ‘No me cabe duda que mi defendido no obró en un estado normal sino con la voluntad alterada .

Solo quiero destacar que no se trata, bajo ningún punto de vista, de un justiciero, como se lo quiere hacer parecer, sino deUn hombre que estudió Derecho, que se recibió de abogado y que ejerció la profesión, desde este punto de vista eminentemente técnico, no puede estar de acuerdo con esta actitud’





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Crimen Legitimidad De La Defensa Justiciero Caso Santos Caso Goetz Emoción Violenta Doble Asesinato

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Horacio Marín anunció que YPF firmó un acuerdo con Tesla , la compañía de Elon MuskLa medida fue comunicada por el presidente y CEO de la compañía petrolera argentina; establecieron un contrato para compras durante un tiempo determinado

Read more »

Video: un chofer exigió que un niño con autismo usara auriculares y desató un fuerte conflictoEl colectivero se negó a continuar el viaje debido a que un menor con TEA usaba el celular sin auriculares.

Read more »

Piden la expulsión de un árbitro del VAR por un gesto racista durante un partidoEl árbitro australiano Shaun Evans fue acusado de racismo tras un gesto realizado durante una transmisión televisiva, pero el Comité Disciplinario de la FIFA archivó el caso al no encontrar evidencias claras de infracción. Evans negó cualquier intención racista y explicó que fue un tic involuntario.

Read more »

Polémica en redes: acusaron a un relator de un comentario xenófobo y su descargo fue letalNicolás Haase afirmó que nunca pronunció la expresión que se le adjudica y denunció que el material difundido fue alterado de manera intencional.

Read more »