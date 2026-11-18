Ludovica Squirru revela las energías de la Cabra de Fuego 2027. Descubre predicciones, signos favorecidos y consejos para cada animal del zodíaco chino.

El próximo 6 de febrero de 2027 dará inicio al año 4725 del calendario chino, un ciclo bajo la regencia de la Cabra de Fuego. Esta fecha marca el comienzo de un nuevo período astral que se rige por un sistema lunisolar, el cual varía su punto de arranque cada año entre finales de enero y mediados de febrero. A diferencia del calendario occidental, que depende estrictamente del movimiento solar, este sistema astrológico oriental combina doce animales con cinco elementos naturales para crear un ciclo mayor de sesenta años.

Elementos y Regencia del Ciclo 4725

El sistema zodiacal chino está compuesto por doce animales que se repiten en ciclos de doce años, los cuales son: Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo. Cada uno de estos animales se combina con cinco elementos que son madera, fuego, tierra, metal y agua. En el año 2027, la regencia recae sobre la Cabra, un signo caracterizado por ser pacífico, humanista y orientado al cuidado de los demás, aunque presenta un límite claro cuando el entorno se vuelve hostil.

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Análisis de Ludovica Squirru sobre el Doble Fuego

La astróloga, poetisa y escritora Ludovica Squirru, experta en astrología china, proporcionó un adelanto exclusivo sobre las claves energéticas de este nuevo ciclo. Squirru destacó que tanto el año anterior, del Caballo de Fuego, como el venidero comparten el elemento fuego como regente fijo. Esta coincidencia energética intensifica las reacciones emocionales y los impulsos, lo que lleva a la especialista a enfatizar la importancia de practicar el desapecho. Este concepto se presenta como una oportunidad vital para soltar vínculos desgastantes, cargas ajenas y hábitos innecesarios.

Signos Favorecidos y Oportunidades Astrológicas

En el desglose del zodíaco, la regencia de la Cabra establece alianzas de afinidad con animales específicos, creando un clima astrológico más auspicioso para ciertos grupos. La influencia de la Cabra favorece principalmente al Caballo, al Conejo y al Cerdo. Squirru subrayó que las cabras y los conejos son compinches naturales y disfrutarán de un año muy lindo, marcado por oportunidades de reconstrucción afectiva, desarrollo creativo y la consolidación de proyectos comunitarios despojados de intereses individualistas.

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Signos en Alerta y Precauciones Necesarias

Por el contrario, otros integrantes del horóscopo deberán transitar el 2027 con mayor cautela y atención a su bienestar holístico. Los signos que tienen que estar más atentos son el Búfalo, el Perro y la Rata. En el caso del Búfalo, al ser el opuesto complementario de la Cabra, se enfrenta a un período de desaceleración y reordenamiento profundo. Se prevén demoras, desvíos de planes y eventuales tensiones en el plano familiar, por lo que se recomienda buscar refugio en la naturaleza y soltar la actitud autosuficiente.

Estrategias para la Rata y el Tigre

La Rata, nacida en años como 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020, llega a un punto de inflexión decisivo tras transitar pruebas complejas. Este será un momento para transmutar rupturas afectivas y soltar desilusiones pasadas, enfocando la resiliencia en nuevos rumbos personales. Por otro lado, el Tigre disfrutará de un pasaporte a un cambio de rumbo consciente, necesitando una tregua tras etapas de alta exigencia para meditar y recargar energías ante desafíos familiares y laborales.