Hong Kong supera a Suiza como mayor centro de riqueza transfronteriza, según BCG

Un informe de Boston Consulting Group revela que Hong Kong ha alcanzado 2,95 billones de dólares en activos offshore, superando ligeramente a Suiza y marcando un punto de inflexión en el sistema financiero internacional. El auge asiático y el papel de Hong Kong en las finanzas chinas explican el cambio, aunque la dependencia de China introduce nuevos riesgos. La riqueza global offshore sigue creciendo y se concentra en pocos hubs, con Suiza manteniendo ventajas como su diversificación geográfica y su atractivo como refugio seguro desde zonas conflictivas como el Golfo. Los bancos suizos expanden su presencia global para estar cerca de los clientes, en un contexto de formación de dos polos principales: Asia y Europa.

Un reciente informe de Boston Consulting Group ha revelado un punto de inflexión en el sistema financiero internacional, al señalar que Hong Kong ha alcanzado los 2,95 billones de dólares en activos transfronterizos, superando ligeramente a Suiza , que ha sido históricamente el principal centro de riqueza global offshore.

Esta mínima diferencia marca el fin de una era en la que la plaza suiza, con su estabilidad política, su sistema bancario robusto y su reputación como refugio seguro, había sido la referencia indiscutible para grandes patrimonios durante décadas. El cambio se atribuye al mayor dinamismo económico de la región asiática y al papel central que juega Hong Kong en las finanzas de China.

Sin embargo, el informe advierte que esa misma concentración vincula estrechamente la evolución de los centros asiáticos a los desarrollos económicos y regulatorios del continente, lo que introduce un nuevo factor de riesgo sistémico. El estudio también destaca que la riqueza transfronteriza global mantuvo una fuerte expansión en el último año, con un volumen total de activos offshore administrados en el mundo que aumentó significativamente.

Estos flujos de capital se concentran de manera abrumadora en los diez principales centros financieros planetarios, lo que refuerza el poder de los grandes hubs globales y amplía la brecha con plazas más pequeñas. A pesar del avance asiático, Suiza conserva fortalezas importantes, como una base de clientes mucho más diversificada geográficamente, a diferencia de la dependencia de los centros asiáticos respecto a la economía china.

Además, el informe confirma que Suiza sigue atrayendo capitales en busca de seguridad desde regiones volátiles, como el Golfo Pérsico, debido a los conflictos en Medio Oriente. Según los autores, actualmente se están formando dos grandes polos globales para la gestión de riqueza: uno en Asia, liderado por Hong Kong, y otro en Europa, con Suiza como núcleo principal. Esta bipolaridad redefine el mapa financiero mundial.

Los banqueros y asesores consultados corroboran que personas adineradas han comenzado a trasladar activos desde la región del Golfo hacia Suiza, en busca de un destino más seguro y previsible para preservar su patrimonio. Por su parte, los bancos suizos han expandido su presencia hacia otros grandes centros financieros internacionales, respondiendo a que la proximidad con los clientes ha ganado importancia.

Este reacomodamiento de capitales subraya la persistente aversión al riesgo en contextos geopolíticos inestables y la confianza en las instituciones tradicionales. En conclusión, mientras el eje de la riqueza offshore gira hacia Asia, Suiza mantiene su relevancia gracias a su diversificación y su estatus de refugio seguro, pero debe adaptarse a un entorno multipolar donde la concentración en hubs específicos genera tanto oportunidades como vulnerabilidades.

El informe de BCG no solo documenta un cambio cuantitativo, sino también un cambio estructural en la geografía de la riqueza global





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