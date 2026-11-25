Honda integra ABS y TCS en la XR300L Tornado 2027 ensamblada en Campana. Conoce los cambios técnicos, estéticos y el precio de referencia de la nueva moto.

La firma japonesa Honda ha iniciado el montaje de la nueva XR300L Tornado 2027 en su planta industrial ubicada en la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires. Esta sucesora directa de la histórica XR250 incorpora una significativa actualización en electrónica y sistemas de seguridad, respondiendo a un segmento on-off de mediana cilindrada que se ha vuelto altamente competitivo.

Integración de Tecnología en la Planta de Campana

La producción de estas primeras unidades marca un hito en la estrategia de Honda Argentina ante la llegada de rivales chinos con fuerte dotación de equipamiento. La fábrica en la provincia de Buenos Aires ya ensambla este modelo con mejoras sustanciales en electrónica, consolidando su posición en el mercado local de motocicletas.

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La nueva versión incluye asistencias a la conducción diseñadas tanto para el uso urbano como para el ruterismo. Honda ha priorizado la integración de sistemas que mejoren la estabilidad y el control, asegurando que los consumidores reciban un producto competitivo frente a la creciente oferta del mercado.

Sistemas de Frenos y Control de Tracción

El sistema antibloqueo de frenos (ABS) permite desactivarse únicamente en la rueda posterior, manteniendo el sistema activo en la rueda delantera. Esta configuración está pensada para quienes circulan por caminos de ripio, barro o tierra suelta y necesitan bloquear la rueda trasera para controlar la trayectoria en bajadas o curvas cerradas.

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Además, el sistema Honda Selectable Torque Control gestiona la entrega de par motor para evitar el patinamiento de la rueda trasera. Este mecanismo actúa al acelerar sobre pavimento mojado, adoquines o superficies de baja adherencia, proporcionando mayor estabilidad y seguridad en condiciones climáticas adversas.

Seguridad Pasiva y Estética Renovada

En caso de desaceleración brusca, la motocicleta activa de manera automática el parpadeo rápido de las luces de giro. Esta función advierte a los vehículos que circulan por detrás sobre la necesidad de reducir la velocidad, mejorando la seguridad pasiva en rutas y calles transitadas.

La paleta estética se ha actualizado con nuevos colores, destacando el verde como la principal novedad junto al negro, los cuales reemplazan al tono gris de la gama anterior. Aunque se mantienen el rojo y el blanco, esta renovación visual busca atraer a una audiencia más amplia en un mercado exigente.

Especificaciones Mecánicas y Disponibilidad Comercial

Mecánicamente, la Honda XR300L Tornado 2027 conserva el impulsor monocilíndrico de 293,5 cc con inyección electrónica. Este motor entrega 24,3 CV de potencia y 27 Nm de torque, asociado a una caja de seis velocidades con embrague asistido y antirrebote. Las suspensiones Showa de largo recorrido y los frenos a disco en ambos ejes completan la configuración.

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La motocicleta conservará la garantía oficial de 3 años que Honda ofrece en todo su lineal nacional. La llegada a los salones está programada para diciembre, fecha en la que se conocerá si la actualización de equipamiento conlleva un reajuste en el valor de lista.

Actualmente, la XR300L Tornado se comercializa con un precio de referencia oficial de $10.954.000. Para la variante Special Edition / Rally, el valor asciende a $11.392.100, cifras que sirven como referencia para la próxima temporada 2027.