Honda Congela Precios y Extiende Promociones en un Mercado Automotor en Recuperación

Honda implementa una estrategia comercial para mantener su competitividad en el mercado automotor argentino, congelando precios en algunos modelos y extendiendo promociones en otros, tras el aumento de patentamientos en marzo. La marca apuesta por precios competitivos y financiamiento para atraer consumidores.

En un mercado automotor argentino que muestra signos de recuperación, con un aumento en los patentamientos de marzo, Honda ha decidido implementar una estrategia comercial agresiva para mantener su competitividad y atraer a los consumidores. La marca ha optado por congelar los precios de algunos de sus modelos y mantener las promociones en otros, en un intento por impulsar las ventas y consolidar su posición en el mercado.

Esta iniciativa se produce en un contexto de crecimiento generalizado en la industria, aunque con desafíos a largo plazo. Los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) revelan un incremento significativo en los patentamientos de vehículos 0km durante marzo, lo que sugiere una mayor confianza por parte de los consumidores y una reactivación del sector. Sin embargo, el acumulado del primer trimestre muestra una ligera caída en comparación con el mismo período del año anterior, lo que indica que la estabilidad del mercado aún es frágil y depende de factores económicos externos.\La estrategia de Honda se enfoca en ofrecer precios competitivos y atractivos en modelos clave de su gama. Específicamente, la marca ha mantenido el precio promocional del Civic Advanced Hybrid en US$49.900, por debajo de su precio de lista de US$54.000, una oferta que ya estaba vigente en marzo. Además, la CR-V EXL AWD se ofrece a un precio promocional de US$65.800, una rebaja significativa respecto a su precio oficial de US$70.800, incrementando el descuento con respecto al mes anterior. Asimismo, la CR-V Advanced Hybrid también se beneficia de una promoción, con un precio de US$69.900, en comparación con su precio de lista de US$74.900. Además de las promociones, Honda continúa ofreciendo una línea de financiamiento a tasa 0% a 12 meses en pesos, a través del banco Santander, lo cual facilita la compra de vehículos 0km y hace que los modelos de la marca sean más accesibles para un público más amplio. La marca también ha mantenido los precios de otros modelos de su gama, como el WR-V EXL CVT, el HR-V LX CVT, el HR-V EXL CVT, el ZR-V Touring CVT, y el Accord Advanced Hybrid. \Esta estrategia de precios de Honda, que combina el congelamiento de precios y las promociones, es una respuesta directa a un mercado automotor cada vez más competitivo. La apertura de las importaciones y la llegada de nuevas marcas han aumentado la oferta de vehículos en el mercado, lo que ejerce presión sobre los precios y obliga a las terminales a innovar en sus propuestas comerciales para atraer a los consumidores. La decisión de Honda de mantener sus precios y promociones demuestra su compromiso con el mercado argentino y su intención de mantener su cuota de mercado. En marzo, Honda se posicionó en el puesto 15 entre las marcas más vendidas, con 537 unidades patentadas y una participación de mercado del 1,2%. La continuidad de esta estrategia y el éxito de sus ventas dependerán de cómo el mercado automotor continúe evolucionando, de la estabilidad económica del país y de la respuesta de la competencia. El éxito de la estrategia dependerá, en gran medida, de la capacidad de Honda para adaptarse a las fluctuaciones del mercado y ofrecer productos competitivos y atractivos a los consumidores argentinos





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