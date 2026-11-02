Homicidio múltiple en Malvinas: 25 años detenido por matar a su pareja y tres niños

Detuvieron a un hombre de 25 años por el crimen de cinco personas en una casa de Malvinas. La víctima fue su pareja de 22 años y tres menores, incluyendo un bebé de seis meses.

Las autoridades policiales y judiciales confirman la detención de un hombre de 25 años, pareja sentimental de una de las víctimas, tras ser rescatado mientras intentaba suicidarse ahorcándose. Este suceso trágico, ocurrido alrededor de las 6 de la mañana en una vivienda ubicada sobre la calle Islas Malvinas al 1200, derivó en la fallecimiento de cinco personas, entre ellas un bebé de apenas seis meses de edad. Lo que inicialmente fue reportado por los vecinos y los primeros respondientes como un incendio fatal, se transformó rápidamente en una investigación criminal por homicidio múltiple.

La gravedad de los hechos y la naturaleza de las lesiones encontradas en las víctimas obligaron a cambiar el enfoque de la investigación desde un accidente doméstico hasta un asesinato premeditado. Los indicios hallados en el lugar de los hechos y las primeras pericias realizadas por los investigadores forenses revelaron una escena de violencia extrema. El hombre permanece detenido en un centro de detención provisional por orden judicial estricta, mientras avanzan las medidas de prueba y los estudios forenses necesarios para determinar con precisión los hechos y la responsabilidad penal.

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Detalles del Homicidio en Vivienda

La versión preliminar de los hechos, basada en las primeras declaraciones y la evidencia física, indica que el sospechoso agredió a su pareja, una joven de 22 años, y a tres menores que se encontraban en el interior de la vivienda. Tras el episodio violento, habría provocado intencionalmente el incendio del inmueble. En un gesto de extrema crueldad o desesperación, el hombre sostenía en brazos a su hijo de seis meses momento en que el fuego comenzaba a consumir la casa. Este detalle ha sido calificado por las autoridades como uno de los crímenes más atroces registrados en la historia reciente de la provincia.

El bebé falleció a causa de la inhalación de humo, una conclusión confirmada por los informes médicos preliminares que autopsiaron al menor. Las lesiones en las otras tres víctimas, dos niños adicionales, presentaban características que indicaban una agresión previa a la ignición del fuego. La escena fue controlada por los equipos de emergencia, pero el daño a la estructura y la presencia de cuerpos hicieron indispensable el levantamiento forense completo para reconstruir la línea temporal de la tragedia.

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Evidencia Física y Hallazgos Forenses

Las primeras inspecciones oculares revelaron detalles escalofriantes sobre la naturaleza de la agresión. Los tres niños hallados en la vivienda presentaban heridas cortantes profundas en la zona del cuello, lo que sugiere un ataque deliberado con un arma blanca. Además, se encontraron quemaduras en distintas partes de sus cuerpos, lo que corrobora la teoría de que fueron expuestos al fuego intencionalmente. Durante el procedimiento de secuestro de pruebas, los peritos confiscaron un cuchillo de 27 centímetros de largo, el cual presentaba manchas similares a sangre, reforzando la hipótesis del uso de esta arma para infligir las heridas mortales.

Entre la evidencia recolectada en el lugar también se encontraron dos tramos de soga, un encendedor y tres teléfonos celulares. Un fragmento de sábana con manchas rojizas fue extraído y enviado al laboratorio para análisis de ADN y sangre. Estas pruebas físicas son cruciales para vincular al sospechoso con los actos de violencia y para demostrar el método utilizado para iniciar el incendio. La colección de estos elementos permite a la fiscalía construir un caso sólido que desmiente cualquier intento de caracterizar el hecho como un accidente.

Estado de Salud del Detenido

Tras ser encontrado por vecinos intentando quitarse la vida mediante ahorcamiento, el hombre fue rescatado antes de la llegada de la Policía. Fue trasladado de urgencia a un centro médico donde fue examinado por personal especializado. Los médicos diagnosticaron un cuadro de psicosis aguda, un estado mental que, según los expertos, puede llevar a la pérdida de contacto con la realidad y a actos de violencia extrema. Además, el diagnóstico incluyó lesiones compatibles con el intento de ahorcamiento y signos clínicos de posible intoxicación por drogas.

La presencia de intoxicación por sustancias psicotrópicas añade una capa adicional de complejidad a la investigación, ya que podría explicar parte de la conducta errática y violenta del acusado. Sin embargo, las autoridades han aclarado que este factor no exonera la responsabilidad penal, sino que se estudia como parte del contexto médico-legal del caso. La causa quedó a cargo del fiscal subrogante, quien coordinará con la justicia local para avanzar en el procesamiento del detenido. El caso continúa bajo estricta investigación judicial, con el objetivo de hacer justicia por las cinco vidas truncadas en este infierno sobre la calle Islas Malvinas.