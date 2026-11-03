Homicidio en Santa Fe: María Itatí Yossen y su expareja Firmapaz fallecen

La docente María Itatí Yossen fue hallada sin vida junto a su expareja, Firmapaz, en una vivienda del barrio Sur de Santa Fe. La Justicia investiga si se trató de un homicidio seguido de suicidio.

Las autoridades judiciales de la ciudad de Santa Fe iniciaron una investigación formal tras el descubrimiento de dos cuerpos sin vida en una propiedad residencial ubicada en la calle 3 de Febrero al 3300, dentro del barrio Sur. El hallazgo tuvo lugar el sábado cuando familiares y amigas de la docente María Itatí Yessen intentaron contactar con ella sin éxito.

Detalles del hallazgo y alerta temprana

El incidente comenzó cuando los allegados notaron que la profesora no respondía mensajes ni llamadas telefónicas durante varias horas de la mañana. Ante esta falta de comunicación, decidieron dirigirse directamente a la vivienda donde sospechaban que se encontraba. Al no recibir respuesta ante sus intentos de ingreso, solicitaron ayuda inmediata al número de emergencias 911.

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Con la presencia obligatoria de un familiar para autorizar el ingreso, el personal policial logró acceder a la propiedad. En el interior, encontraron una escena crítica que involucraba a dos personas: Firmapaz, quien fue localizado ahorcado junto a una escalera en la planta alta, y el cuerpo de María Itatí Yossen, quien yacía sobre una cama en una de las habitaciones superiores.

Líneas de investigación judicial

Los investigadores están analizando la hipótesis principal de que la mujer habría sido asesinada por su expareja, Firmapaz, y que posteriormente este hombre se quitó la vida. Esta línea de acción busca reconstruir la dinámica de violencia que pudo ocurrir antes de que se detectara la tragedia en la vivienda del barrio Sur.

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A pesar de las señales claras hacia esta narrativa, las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público enfatizan que esta posibilidad aún no ha sido confirmada oficialmente. La determinación final de las causas de muerte depende exclusivamente de los resultados forenses que se obtendrán a través de las autopsias y los peritajes técnicos correspondientes.

Luto en la comunidad educativa local

María Itatí Yossen era una figura respetada en el ámbito educativo, habiendo asumido oficialmente su cargo el 23 de febrero de este año. Entre sus colegas era conocida cariñosamente como La Gringa, destacándose por su dedicación pedagógica, solidaridad y esfuerzo profesional a lo largo de su trayectoria docente.

La Comisión Provincial de Educación difundió un comunicado oficial expresando su profundo pesar y ofreciendo acompañamiento a los familiares y compañeros de trabajo de la víctima. El gremio recordó su compromiso con la defensa de la escuela pública y reiteró su espera por el esclarecimiento total de los hechos por parte de la Justicia.