Homicidio en Junín: Hombre encontrado muerto con graves quemaduras, sospechoso detenido

Un hombre fue encontrado muerto en su casa en Junín, Mendoza, con graves quemaduras en la parte superior del cuerpo. El fiscal de Junín investiga si el hombre fue asesinado por un familiar y se basa en el relato de un testigo para determinar la imputación formal del sospechoso. La investigación se centra en la posible relación familiar y en la búsqueda de pruebas que puedan aclarar los detalles del crimen.

En la ciudad de Junín , provincia de Mendoza , un hombre fue encontrado muerto en su casa. La víctima presentaba graves quemaduras en la parte superior del cuerpo y quedó a disposición de la Justicia como el único sospechoso hasta el momento.

El fiscal de Junín, en las próximas horas, definirá si lo imputa por homicidio agravado por el vínculo, figura que prevé la pena de prisión perpetua. El fiscal se basará en la información recopilada durante el allanamiento en el domicilio del sospechoso, así como en el relato de un testigo que aseguró haber visto al sospechoso en su moto el lunes anterior al hallazgo del cuerpo.

La investigación apunta a que el hecho podría haber sido cometido por un familiar, y se están realizando pericias sobre las prendas secuestradas. La causa continúa en etapa de investigación, y se espera que se determine la imputación formal contra el detenido, quien goza de la presunción de inocencia hasta que se determine lo contrario en el marco del proceso judicial





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