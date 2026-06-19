Homicidio en el microcentro: un joven repartidor fue asesinado a puñaladas

Un joven de 25 años fue hallado sin vida en el cruce de Estados Unidos y Pichincha. La víctima era repartidor de delivery y habría participado en una pelea horas antes. La policía investiga el caso.

Un trágico suceso conmocionó al barrio del microcentro rosarino en la madrugada del lunes. Un joven de 25 años, identificado como Mateo Rodríguez, fue hallado sin vida en el cruce de las calles Estados Unidos y Pichincha, a pocos metros de la pensión donde residía.

Según testimonios de vecinos, la víctima se desempeñaba como repartidor en aplicaciones de delivery, un trabajo que realizaba desde hacía dos años para costear sus estudios de ingeniería. El hallazgo se produjo pasadas las 4:00 a.m., cuando un residente de la zona alertó al 911 tras divisar un bulto en la vereda. Al acercarse, notó que se trataba de una persona ensangrentada y de inmediato solicitó asistencia.

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) arribó minutos después, pero solo pudo constatar el deceso del joven. En el lugar se observaron numerosas manchas de sangre que se extendían desde el cordón de la vereda hasta la senda peatonal, lo que indica que la víctima fue atacada en ese punto y posiblemente intentó arrastrarse para buscar ayuda.

Los primeros peritajes revelaron que Mateo presentaba múltiples heridas de arma blanca en el tórax y el abdomen, lo que sugiere una agresión violenta y directa. Los investigadores de la Policía de la Ciudad y los peritos de la Policía Científica trabajan contra reloj para esclarecer el caso. Una de las líneas de investigación más firmes apunta a que el joven habría participado en una pelea callejera horas antes del ataque.

Testigos indicaron a las autoridades que vieron a Mateo discutiendo acaloradamente con un grupo de personas cerca de un boliche ubicado a dos cuadras del lugar del crimen. Sin embargo, aún no se ha confirmado si esa riña está vinculada directamente con su muerte. Los efectivos están revisando minuciosamente las grabaciones de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona, así como realizando un relevamiento de posibles testigos que puedan aportar datos sobre los movimientos durante la madrugada.

Además, se busca el arma homicida, que hasta el momento no ha sido encontrada. La noticia ha generado una profunda consternación entre los vecinos y amigos de la víctima, quienes lo describen como un chico trabajador y tranquilo. Celia, la madre de Mateo, visiblemente afectada, pidió justicia y colaboración para dar con los culpables.

Este homicidio se suma a una preocupante ola de violencia en la ciudad, que en lo que va del año ya registra más de una decena de casos similares. Las autoridades han reforzado los patrullajes en la zona, mientras que la fiscalía a cargo del caso ha dispuesto medidas para acelerar la investigación. Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre el móvil del ataque y la identidad de los agresores





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