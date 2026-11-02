Homicidio en Cutral Co: hombre muere y mujer es herida tras tiroteo en moto

Un hombre falleció y una mujer resultó herida tras un ataque con armas de fuego en Cutral Co, Neuquén. La pareja circulaba en motocicleta cuando fue interceptada.

Un hombre perdió la vida y una mujer resultó herida en Cutral Co, provincia de Neuquén, este domingo por la tarde. La tragedia ocurrió aproximadamente a las 15 horas cuando desconocidos atacaron a la pareja con armas de fuego mientras circulaban en una motocicleta por la calle Río Limay, entre las calles 22 de Octubre y 13 de Diciembre.

El ataque a tiros en Cutral Co

Según los primeros informes policiales y testimonios de vecinos, la pareja fue interceptada por agresores que efectuaron varios disparos contra ellos. Las detonaciones fueron escuchadas por los residentes del sector, quienes también registraron el ruido del motor de la motocicleta y los gritos de la acompañante mientras el vehículo intentaba avanzar por la vía pública bajo fuego.

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Tras ser atingidos por los proyectiles, el conductor logró mantener el control por unos metros antes de perderlo completamente. El vehículo impactó con fuerza contra una camioneta Chevrolet que se encontraba estacionada en el lugar. Como consecuencia del choque, el hombre cayó al suelo y quedó tendido junto al auto contra el que se estrelló.

Muerte en el lugar y estado de la acompañante

Aunque los servicios de emergencia acudieron rápidamente a la escena para brindar auxilio, el hombre no pudo ser salvado y falleció a causa de la gravedad de las heridas recibidas. Por su parte, la mujer que viajaba como acompañante también sufrió lesiones por disparos, específicamente en una de sus manos.

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La acompañante fue asistida por el personal médico, aunque hasta el momento no se han trascendido detalles precisos sobre su estado de salud actual ni sobre el tipo de atención médica que recibió. Su situación sigue siendo objeto de seguimiento por parte de las autoridades sanitarias y policiales implicadas en el caso.

Búsqueda de los agresores prófugos

Inmediatamente después del episodio, la Policía desplegó un operativo de seguridad en la zona para preservar la escena del crimen y reunir las pruebas necesarias. El personal de Investigaciones comenzó a tomar declaraciones a los vecinos que lograron presenciar parte de la secuencia o escucharon los disparos, con el objetivo de reconstruir los hechos.

Los investigadores están trabajando para establecer con exactitud desde dónde efectuaron los disparos los agresores, cómo lograron escapar del lugar y cuál fue el posible móvil del ataque. Por el momento, los responsables no han sido identificados y continúan prófugos, siendo buscados activamente por las fuerzas de seguridad para su captura y posterior procesamiento legal.

La investigación continúa en marcha con el análisis exhaustivo de los testimonios recolectados y las evidencias físicas encontradas en la calle Río Limay. Se espera que las próximas declaraciones permitan clarificar los detalles finales del ataque y contribuir al esclarecimiento de este lamentable suceso de violencia.