"Homenaje masivo a Indio Solari en Plaza de Mayo y peticiones para un velatorio público"

"Miles de fans del músico Carlos Indio Solari colmaron la Plaza de Mayo para rendir homenaje al emblemático rockero. Tras incidentes menores, la multitud se concentró pacíficamente con canciones y emoción. Se elevaron pedidos para un velatorio en el Congreso, pero las autoridades descartaron la posibilidad por cuestiones logísticas y de seguridad, ofreciendo trabajar con la familia en un lugar adecuado. El Gobierno nacional manifestó su disposición para garantizar una despedida acorde al legado de Solari, mientras el presidente Milei compartió la noticia sin comentarios adicionales. Un club de fútbol argentino ofreció su estadio como alternativa para el velorio."

"Plaza de Mayo está desbordada: el epicentro de numerosas manifestaciones es hoy el lugar de concentración de miles de fans que aman al emblema del rock.

Si bien en las primeras horas de la tarde se registraron incidentes entre los ricoteros y la Policía de la Ciudad, luego la mítica plaza se colmó y ya no hubo lugar para las fuerzas de seguridad. Con canciones y la emoción a flor de piel, los seguidores de Indio Solari se autoconvocaron para rendirle un homenaje espontáneo y sincero.

Conforme avanzó el día se elevaron pedidos para realizar un velatorio público en el Congreso, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró que se evaluó la medida, pero se concluyó que no se reúnen las condiciones logísticas y de seguridad necesarias para un evento de esta magnitud. Con la mayor y absoluta predisposición, el Gobierno nacional se encuentra a disposición de la familia para trabajar conjuntamente en la elección de un lugar que esté a la altura de lo que el Indio Solari representa para la sociedad argentina y donde puedan garantizarse todas las condiciones de seguridad necesarias para una despedida acorde a su legado, manifestó el titular de la Cámara baja.

Carlos Indio Solari se definía como un hippie viejo de izquierda que combinaba los principios de amor, paz y contracultura con banderas de corte socialista. En contraste, el presidente Javier Milei, quien en vida criticó al músico llamándolo loco y afirmando que todos sus partidarios son bucaneros cuyo único interés real es el saqueo de miles de millones de dólares, quizás por eso no sorprende que se limitó a compartir en su perfil de X el mensaje de Martín Menem sobre la imposibilidad de realizar el velatorio de Indio Solari en el Congreso.

Un club del fútbol argentino ofreció su estadio para el velorio del Indio Solari.





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