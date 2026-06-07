Homenaje inolvidable: Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado tocaron en Comodoro Rivadavia tras la muerte del Indio Solari

Un día después del fallecimiento del Indio Solari, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado realizaron un emotivo concierto en Comodoro Rivadavia, convirtiendo la noche en un tributo lleno de lágrimas y recuerdos.

Un día después del fallecimiento del Indio Solari , ocurrido el viernes a los 77 años, la banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado llevó a cabo el concierto programado en Comodoro Rivadavia, la ciudad más poblada de Chubut.

La decisión de no suspender el show fue tomada tras largas horas de debate entre los miembros de la banda y la familia del Indio, considerando la gran cantidad de fans que ya se encontraban viajando desde distintos puntos del país. El recital, que originalmente estaba previsto para dos fechas (6 y 7 de mes) pero se redujo a una sola presentación, se transformó en un emotivo tributo a una de las mayores figuras del rock argentino.

La noche estuvo marcada por el frío patagónico y el dolor nacional, pero también por la unión y el amor hacia el artista. A las 21.33, los nueve integrantes de la banda se abrazaron y se pararon frente al público en un instante de profunda emoción, bañado en lágrimas. Inmediatamente después, se ubicaron en sus lugares y abrieron el show con un arranque diferente: rindieron homenaje al Indio bien cerca de su gente.

La formación actual de Los Fundamentalistas está integrada por Gaspar Benegas (voz y guitarra), Baltasar Comotto (voz y guitarra), Pablo Sbaraglia (voz, teclados y guitarra), Fernando Nalé (voz y bajo), Deborah Dixon (voz), Luciana Palacios (voz), Sergio Colombo (voz y saxo), Miguel Ángel Tallarita (trompeta) y Ramiro López Naguil (batería). Cada uno de ellos aportó su talento para hacer de esta noche un tributo inolvidable, interpretando canciones que marcaron la historia del rock nacional.

El público, compuesto por aproximadamente 7 mil personas dentro del predio y muchas más en los alrededores, vivió el concierto con una mezcla de tristeza y gratitud. Las puertas del estadio se abrieron a las 18, pero la cantidad de gente superó las expectativas, quedando muchos fanáticos afuera, lo que obligó a retrasar el inicio del show. Miles de personas siguieron la transmisión en vivo por YouTube, convirtiéndose en testigos de un evento que quedará grabado en la memoria colectiva.

Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y recuerdos del Indio, mientras la banda expresaba: No va a ser fácil, tampoco va a ser el concierto que habíamos pensado, pero juntarnos y estar cerca nos parece lo único medianamente reparador. Te amamos, Indio... Sin duda, fue una noche de catarsis, donde la música sirvió como bálsamo para el dolor de una pérdida irreparable. El show comenzó con una atmósfera cargada de simbolismo.

Los músicos, visiblemente conmovidos, interpretaron los primeros acordes mientras el público coreaba con lágrimas en los ojos. La banda decidió transmitir el concierto en vivo para todos aquellos que no pudieron asistir, una decisión que fue muy bien recibida. Durante el recital, se escucharon clásicos de Los Redonditos de Ricota y del Indio Solari, así como temas propios de Los Fundamentalistas.

Cada canción fue recibida como un abrazo colectivo, y los momentos de silencio entre temas se llenaban con gritos de ¡Indio! ¡Indio! La conexión entre los artistas y el público fue palpable, creando una experiencia única que trascendió lo musical. La muerte del Indio Solari ha sido un duro golpe para la cultura argentina.

Nacido en Paraná, el Indio fue el líder y vocalista de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, una de las bandas más influyentes del rock en español. Su estilo poético y rebelde marcó a generaciones. Los Fundamentalistas, que lo acompañaron en sus últimos años, rindieron homenaje no solo a su música, sino también a su legado de resistencia y autenticidad.

El concierto en Comodoro Rivadavia fue más que un recital; fue un acto de despedida y de celebración de la vida de un artista inmortal. La noche finalizó con una versión emotiva de Ji ji ji, una de las canciones más emblemáticas del Indio, mientras el público cantaba a pleno pulmón. Los músicos se retiraron del escenario entre aplausos y ovaciones, dejando una sensación de comunidad y esperanza en medio del duelo.

Sin duda, este concierto quedará en la historia como uno de los más significativos del rock argentino, un testimonio del amor que el pueblo siente por el Indio Solari





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